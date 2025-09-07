El Almería suspende ante un rival directo

Antonio del Rosal Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:14 Comenta Compartir

8-Embarba

El atacante marcó el primer gol del partido y pudo materializar alguno más. Dio un gran nivel, realizando varias jugadas individuales y siendo uno de los jugadores más participativos del equipo.

5-Andrés Fernández

El guardameta fue un espectador más durante la primera parte, no hizo ninguna parada. En la segunda mitad, no pudo hacer nada en los goles, salvo en el tercero que no salió de la 'cueva' para despejar.

5-Álex Muñoz

El lateral zurdo se centró en defender tras jugar casi todo el partido el Almería con un hombre menos. Se pudo prodigar poco en ataque y acabó jugando de central. Una posición en la que no se desenvuelve muy bien.

6-Bonini

El central dio otra 'master class' de cómo defender bien. No le dejó espacios a Villalibre y ganó todos los balones aéreos. Además, no rifó ninguna pelota desde atrás. El italiano no pudo hacer nada en los goles.

7-Luna

El lateral derecho hizo un partido muy completo y serio, dadas las circunstancias, se sumó al ataque cuando podía; los centros que puso al área rival llevaban 'veneno'. Se enfocó en defender ante la inferioridad numérica de la UDA.

5-Gui Guedes

El luso va mejorando con el paso de los partidos; estuvo omnipresente en todas la partes del campo. Tras la expulsión de Lopy, Gui se echó el equipo a las espaldas. Le faltó físico en el tramo final del partido.

5-Arribas

El madrileño dio una asistencia de gol a Embarba para el 1-0; fue el más activo y desequilibrante de la primera mitad. Le tocó remangarse en el segundo tiempo para ayudar defensivamente.

7-Lopy

El senegalés jugó sólo media hora, ya que vio la roja directa por una entrada por detrás a Sangalli. Hasta ese momento, el senegalés fue el 'timón' del Almería, marcando el ritmo del partido.

5-Baptistao

El brasileño hizo un gran trabajo, jugó de delantero centro abriendo muchos arriba; tuvo varias ocasiones en sus botas llegando a fallar un mano a mano que hubiese sido el 3-0.

6-Melamed

El extremo marcó el golazo de la tarde, tras aprovechar una recuperación de Baptistao; Melamed realizó un derechazo desde fuera del área que entró por el palo corto del portero. Fue sustituido al descanso.

4-Baba

El ghanés volvió a jugar tras casi diez meses lesionado; tuvo la primera ocasión del partido tras cabecear un córner. Estuvo a un buen nivel, pero le faltó velocidad para tapar el disparo de Jeremy en el gol del 2-1.

Suplentes: También jugaron Selvi (4), que se vio desbordado por los centrocampistas del Racing; Chirino (5), que no pudo controlar las internadas de Iñigo Vicente; Lázaro (4), sin presencia en el partido, sin generar ocasiones; Arnau (5), que puso mucho trabajo y se esforzó en defender, y Centelles (4), que no cubrió a su marca en el centro que acabó en el tercer gol del Racing.