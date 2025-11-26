El Almería suspende ante el Ceuta y corta su buena racha

9-Embarba

El madrileño el delantero logró empatar el encuentro gracias a un disparo directo con la pierna derecha; también asistió a Arribas para el ... 2-2.

6-Andrés Fernández

El guardameta no pudo hacer nada en el 1-0 del Ceuta, después tuvo una salida del área arriesgada que le pudo costar el segundo gol. Rubén Díez le engañó en el lanzamiento del penalti, lanzándose al lado contrario.

8-Chirino

El lateral tuvo poca participación en ataque durante la primera mitad, pero hizo una jugada dentro del área, que estuvo cerca de ser el 1-2. Provocó un disparo que acabó en el gol de Arribas. Y perdió el balón del 2-1.

7-Arribas

El atacante marcó un gol de cabeza para hacer el empate a dos a bocajarro; el madrileño no tuvo un protagonismo importante durante la primera mitad, le faltó verticalidad.

6-Soko

El delantero camerunés estuvo muy desparecido en la primera parte, aunque corrió y presionó, pero no le llegaron balones. Sigue trabajando mucho por el equipo y generando huecos en la parte de arriba.

6- Nelson Monte

El central estuvo algo desconcentrado durante la primera parte. De hecho, tuvo un error en la salida de balón que le pudo costar el segundo gol a la UDA antes del descanso. Estuvo serio en la segunda parte, pero vio una amarilla.

6-Dzodic

El medio centro no estuvo rápido para taponar el centro que acabó en el gol del Ceuta. Le está costando volver al ritmo del equipo tras el parón internacional fue sustituido por Horta.

5-Álex Muñoz

El lateral rojiblanco hizo una buena primera parte, aunque concedió algunas ocasiones y dejó algunos huecos en defensa, fue sustituido por Álex Centelles en la recta final de la segunda parte.

7-Lopy

El senegalés fue de menos a más durante el partido, realizando varias recuperaciones en campo contrario. Pasó desapercibido en la segunda parte, aunque mérito del rival que tampoco le dejó opciones de llegar al área.

6-Melamed

El atacante estuvo muy voluntarioso durante el inicio del partido, aunque no logró ver portería. Puso varios centros al área e intentó varias veces regatear. La segunda parte no la jugó.

4-Bonini

El defensa estuvo menos fino que en otras ocasiones, pero logró despejar todas las segundas jugadas. Mejoró su nivel cuando más apretó el rival. 'Estuvo' en la jugada del penalti.

Suplentes:

También jugaron Arnau (5), que entró en la segunda parte, sin protagonismo; Centelles (5), que se prodigó en ataque; Horta (5), que cogió las riendas del equipo, pero no le dio claridad; Baba (6), que le dio 'músculo' a la medular; Thalys (4), que le faltó determinación.

*Jugadores como Melamed y Dzodic jugaron la primera parte.