El encuentro se desplegó como un tapiz vivo de intensidad y oportunidades, donde cada pase parecía dibujar rutas invisibles y cada carrera marcaba la cadencia del destino. Desde los primeros instantes, el Almería se adueñó del compás del partido, moviéndose con precisión, generando peligro y presionando con maestría, mientras la portería rival se mantenía cerrada, firme como un relicario guardado con determinación. Cada acción sobre el césped era un latido colectivo, un lenguaje sin palabras en el que la armonía y la concentración guiaban cada movimiento hacia la excelencia.

UD Almería: Andrés Fernánchez; Daijiro Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini, Ález Muñoz; Stefan Dzodic, Dion Lopy; Leo Baptistao (Thalys, m. 70), Sergio Arribas, Nico Melamed (Arnau Puigmal, m. 57), y Patrick Soko (Adrián Embarba, m. 57). 1 - 0 CD Castellón: v Gol: 1-0, m. 58:Daijiro Chrino.

Árbitro: Sánchez López, murciano, auxiliado en el VAR por el madrileño Gálvez Rascón. Amonestó a Dion Lopy (m. 35), de La UD Almería, y Calatrava (m. 42) y Fabrizio Bagnani (m. 90), del CD Castellón.

Incidencias: Partido de la undécima jornada en Segunda A, Liga SmartBank, celebrado en el UDAlmería Stadium, 12.258 espectadores.

A medida que el tiempo avanzaba, la intensidad se hizo tangible y cada intervención defensiva adquirió un valor casi ceremonial, un acto de resistencia y de cuidado de un territorio conquistado con esfuerzo. La coordinación entre líneas y la anticipación de los ataques rivales transformaban cada despeje y cada corte en una pequeña obra de arte. La paciencia en la construcción del juego y la claridad en la toma de decisiones permitieron sostener el equilibrio, dominar el ritmo y mantener la seguridad, evidenciando que el control del encuentro no se medía solo en ocasiones, sino en la fuerza silenciosa que recorría a todo el conjunto rojiblanco, con buen trabajo de Dion Lopy y Dzodic.

Finalmente, el instante decisivo llegó como un destello de certezam, una acción fluida desde la banda culminó en un disparo de Chirino que abrió el marcador, desatando la confianza y consolidando la supremacía sobre el césped. A partir de ese momento, el equipo supo controlar el juego con firmeza, resistir los intentos del adversario y mantener la portería intacta, simbolizando la disciplina, la unidad y la armonía de los últimos partidos. Cuatro victorias en seis encuentros sin perder no son sólo cifras; son capítulos de una narrativa de precisión, fuerza y constancia, donde cada acción, cada pase y cada intervención contribuyen a escribir la epopeya de un conjunto que late al mismo ritmo de la victoria.

A más

Sorprendió el once de la UD Almería sin Iddrisu Baba en la lista y sin Embarba en el once, con la presencia de Stefan Dzodic en el centro del campo y Patrick Soko como referencia ofensiva. El comienzo trajo la primera llegada almeriense, en el 1, en una acción de Daijiro Chirino, cuyo intento de centrar el balón fue despejado a saque de esquina. El equipo indálico jugó con predisposición atacante. Lopy, en el 2, mandó un disparo por encima del larguero. El Almería estaba muy metido en el partido, 'conquistando' espacios y controlando el balón. De todas formas, el partido estaba siendo trepidante, con llegadas a las dos áreas por el talante ofensivo de ambos, con Cipenga siendo el protagonista albinegro, asociado con Mabil, cambiando de banda.

Dzodic llevaba el 'hilo conductor' con Dion Lopy 'apoyándole'. El Almería era más 'dueño' del balón, pero sin 'abusar' de la posesión porque el Castellón tampoco especulaba. En el 16, Cipenga encontró profundidad por la izquierda, pero Andrés Fernández se anticipó para despejar el balón. En el 18, Sergio Arribas casi se convierte en fabricante de sueños con un balón al centro en el que Nico Melamed no llegó a conectar el centro. Una acción similar a la del final del mismo minuto, con Chirino robando y escapando por la derecha y poniendo un centro que Sergio Arribas 'acompañó' en el remate, que se marchó fuera por muy poco.

Menos espacios

Al Castellón le faltaba el último pase, al Almería la finalización. En el 22, Jakobsen no llegó a un balón en largo y Leo Baptistao no encontró hueco en la portería, con Matthys adueñándose del balón. En el 23, fue Sergio Arribas el que le pegó por encima del larguero de la portería orellut, en fase en la que la presión alta rojiblanca daba pie a generar peligro, más presente en el control del partido. Ya aparecían escasamente Mabil y Cipenga que, en el 26, con Bonini fuera de su sitio pudo hacer daño a los rojiblancos, como Calatrava, en el 28, cuyo disparo se lo tuvo que quitar de encima Andrés Fernández.

El ritmo de partido anunciaba acciones de peligro, con el equipo rojiblanco tratando de imponerse y el castellonense no dando su brazo a torcer, tratando de sorprender con balones largos al espacio para que los de arriba pudieran crear acciones de peligro. Había menos espacios y el Castellón ganó terreno, manejando un poco el partido. Cala, en el 38, buscó portería, pero Nelson Monte entró al cruce para mandar el balón a saque de esquina.

Insistencia

En el minuto 39, el Almería pudo marcar en una acción con participación de Sergio Arribas, con disparo rechazado, y Patrick Soko no acertó en encontrar la portería defendida por Matthys, con el Almería cargando el juego por banda derecha. En el 41, no llegó a conectar con acierto el centro de Daijiro Chirino y el balón, tras rozar en Brignani, cayó en las manos del cancerbero castellonense. El conjunto rojiblanco continuó insistiendo en el tramo final del primer tiempo, tratando de aprovechar la velocidad de sus extremos y la movilidad de Arribas entre líneas, aunque sin demasiada precisión en los metros finales. El Castellón, por su parte, se mantuvo ordenado en defensa, esperando su oportunidad al contragolpe, pero apenas logró inquietar la portería rival más allá de algunas aproximaciones que resultaron ser aisladas.

Antes de poner fin a una primera parte que resultó ser muy abierta, pero sin ocasiones claras de gol, Lopy disparó muy alto un balón que le había caído tras un rechace. El pitido del árbitro marcó el descanso en un encuentro equilibrado, con un Almería algo más dominante en la posesión, pero con un Castellón firme y concentrado atrás. La sensación general fue de igualdad, con ambos equipos mostrando intensidad, aunque sin encontrar el acierto necesario para abrir el marcador. La segunda mitad se presentaba como una oportunidad para que alguno de los dos conjuntos rompiera la paridad con una acción individual o un destello de calidad.

Los cambios

De salida, en la segunda parte, el Castellón metió a Mamah en lugar de Mabil, pero la primera ocasión fue de la UDA, aunque anulada por fuera de juego de Leo Baptistao. Hubo réplica castellonense, en el 48, en un centro de Calatrava que Daijiro Chirino, en su afán por despejar estuvo a punto de marcar en propia meta, con el partido más 'cerrado'. En el 54, Diego Barri estuvo cerca de inaugurar el marcador con una acción de Brian Cipenga por banda izquierda que acabó con ese disparo que logró despejar Andrés Fernández, con una grqn intervención.

Rubi cambió el panorama dando entrada a Arnau Puigmal por banda derecha y a Adrián Embarba, por la izquierda. No participaron de 'facto' en lo que vino después, pero abrieron el campo. En el 58, una jugada de Sergio Arribas acaba cauendo a banda derecha por donde apareció Daijiro Chirino, que sin apenas espacio para 'ver hueco' se percató para lanzar un 'obús' que puso el partido a favor de los rojiblancos.

Elegancia

El gol fue un golpe bajo para el Castellón, que se 'tropezó' con un Almería que se asociaba bien y veía portería, con un Stefan Dzocic con el 'frac', haciendo del partido lo que necesitaba. En el 68, una acción de Adrián Embarba acabó con el disparo de Arnau Puigmal en busca de su tercer prtido marcando, pero Matthys logró tapar portería, lo mismo que hizo Andrés Fernández, en el 71, después del disparo de De Nipoti.

Rubi buscó reforzar el centro del campo con la entrada de Gui Guedes y Selvi Clua por Dion Lopy y Sergio Arribas y poco después, en el minuto 80, Markanich aprovechó un balón que le cayó después de un despeje de Andrés Fernández y el disparo, con el meta indálico fuera de su portería, se fue fuera cuando tenía toda la portería para él. Los últimos minutos fueron de llegadas del Castellón y un buen trabajo defensivo que aguantó para conseguir una victoria que sitúa a los rojiblancos en el buen camino, con sexto partido sin perder, de los que cuatro son victorias.