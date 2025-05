El Almería sufre patra aprobar en Anduva

Once titular del Almería en Anduva

8-Édgar

El central tuvo que bailar con la más fea; Panichelli lo intentó de todas las formas, el defensa lo despejó todo tanto por arriba como por abajo. Salvó un gol cantado del Mirandés, tirándose al suelo en el primer palo.

6-Fernando

Tuvo que hacer alguna intervención en la primera parte, haciendo un paradón con la pierna, salvando un el 1-0 del Mirandés. Logró mantener la portería a cero en un encuentro con muchas llegadas del rival.

7-Pubill

El lateral se prodigó menos en ataque, pero cada vez que subía generaba peligro. Tuvo que emplearse a fondo en defensa en la segunda mitad, incluso llegó a incrustarse entre los defensas para despejar de cabeza los centros al área.

7-Chumi

El gallego estuvo muy bien posicionado y colocado en la línea defensiva. Al igual que Édgar lo despejó todo cuando más apretaba el Mirandés, sobre todo los balones aéreos; tampoco le dejó espacios a los delanteros del Mirandés.

5-Arribas

El atacante cuajó una gran primera parte generando mucho fútbol, incluso teniendo alguna ocasión desde fuera del área. Aunque como el resto del equipo fue de más a menos. En la segunda parte estuvo desaparecido.

6-Centelles

Tuvo varias incursiones con peligro durante la primera mitad. El lateral se despistó en la marca de Reina que cabeceó el balón, pero se estrelló con el larguero. Tuvo algún disparo desde lejos en el tramo final.

5-Pozo

El sevillano volvió a la titularidad, pero le costó mucho generar peligro jugando de extremo. Se sacrificó ayudando mucho en defensa y fue sustituido en la segunda parte.

7-Lopy

El mediocentro recuperó varios balones sueltos, haciendo gala de su 'sangre fría' teniendo la presión de los rivales. Aguanto casi toda la segunda parte con una amarilla y defendiendo.

6-Arnau

El atacante jugó por dentro en lugar de en banda; se movió bien entre líneas, filtrando pases a Suárez, también puso algunos balones peligrosos al área. Fue sustituido por Robertone.

6-Luis Javier Suárez

Estuvo cerca de marcar durante todo el encuentro, fue capaz de fabricarse una acción de peligro de la nada; el colombiano lo intentó de todas las formas aunque se desfondó físicamente para ayudar al equipo en todas las líneas.

5-Baptistao

El brasileño fue de los más activos en la primera mitad, pero en el segundo acto se vino abajo teniendo que defender el empate a cero ante las embestidas del Mirandés que embotelló a la UD Almería durante muchos minutos.

Suplentes:

También jugaron Robertone (4), que no pudo dotar al equipo de la posesión del balón, aunque se esforzó defendiendo; Lázaro (4), que jugó de extremo, pero apenas no tocó ningún balón, ni sudó la camiseta; Selvi (5), que estuvo voluntarioso, pero no le dio tiempo de coger el ritmo, tan alto, del encuentro, y Radovanovic (6), que entró para defender el resultado.