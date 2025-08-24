El UD Almería Stadium se proyecta al mundo como una experiencia única

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:16 Comenta Compartir

El amistoso celebrado entre la UD Almería y el Al-Nassr, el pasado 9 de agosto, sirvió como escaparate del crecimiento del club y del UD Almería Stadium, un recinto que, según el gerente de marketing de la entidad indálica, César Hernando, «no sólo es uno de los más modernos de España, sino también un estadio que está preparado para ofrecer mucho más que fútbol».

Hernando explicó en Koora Break Tours, una agencia de noticias árabe, que «nosotros gestionamos todo el área comercial, de patrocinio y digital» y que el objetivo es «hacer al equipo más famoso en todo el mundo». Sin embargo, insistió en que su misión no termina con los días de competición. «Jugamos 21 veces al año en el estadio, lo que significa que tenemos 340 días para generar negocio y experiencias diferentes en este lugar».

Sobre la evolución del club, recordó que «el Almería es un equipo muy joven, con apenas 25 años de historia» y añadió que «la llegada de Turki Al-Sheikh en 2019 fue el inicio de una nueva era, con una estructura más profesional y una proyección internacional que seguimos potenciando ahora con Mohammed Al Khereiji».

En cuanto a la experiencia VIP, Hernando destacó que «pasamos de tener 100 asientos a casi 1.000 y desde el primer año hemos tenido lleno absoluto», lo que ha llevado al club a plantearse una ampliación. También reveló un curioso detalle. «La orientación del sol influye en el precio; si lo tienes de frente, la experiencia no es perfecta. No es mala, pero no es perfecta, y eso en Arabia Saudí lo entienden perfectamente».

El estadio también ha ganado relevancia en el ámbito de las retransmisiones internacionales. «No es el más grande, pero es muy fácil trabajar aquí y eso nos hace competitivos cuando se eligen sedes para partidos importantes», aseguró. «Los medios tienen todo lo que necesitan, desde zonas de trabajo amplias hasta cabinas privadas para radio, y eso hace que siempre quieran volver», indicaba.

En referencia al futuro del estadio, Hernando señaló que «siempre buscamos la cima. Nos fijamos en lo que hace Arsenal, Chelsea o Borussia Dortmund, pero sobre todo nos gusta lo que hace Fulham en Craven Cottage –su estadop–, porque han sabido mantener su tradición mientras modernizaban sus instalaciones».

De cara a la segunda fase de remodelación, el plan es ambicioso. «Queremos un estadio más moderno, con más capacidad y con más experiencias para los aficionados. La imaginación es el límite», afirmó. «Puede que hoy no tengamos un hotel con vistas al campo, pero quién sabe si en unos años lo vemos aquí, en nuestro estadio».

Con esta filosofía, Hernando resumió la visión del club para el futuro. «Queremos que venir al estadio sea mucho más que ver un partido. Queremos que sea una experiencia completa, que combine deporte, cultura y hospitalidad. Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando cada día para conseguirlo».