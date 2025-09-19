Almería y Sporting juegan un partido de latido sin calma

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

Almería y Sporting de se citan en un partido que podría condicionar la trayectoria de ambos en esta fase de la temporada. El Almería encara el duelo con toda la plantilla disponible, sin bajas que limiten sus opciones, pero consciente de que la fortaleza física no basta si falla la concentración. La facilidad con la que ha encajado en jornadas anteriores convierte cualquier aproximación rival en un riesgo inmediato. No hace falta que el Sporting despliegue elaboradas combinaciones para generar peligro; basta con acercarse al área rojiblanca y dejar que los nervios y la precipitación jueguen su papel.

El Sporting llega para recuperar sensaciones. Ganó sus tres primeros duelos, pero acumula dos derrotas consecutivas que han puesto en entredicho su inicio prometedor. Esa mezcla de orgullo y urgencia convierte al equipo asturiano en un rival motivado y peligroso. Cada acción ofensiva lleva consigo la intención de resarcirse y la UDA debe sostener firme la concentración para no caer en su propia trampa. Contar con todos sus efectivos permite a los rojiblancos disponer de alternativas y mantener la intensidad, pero también incrementa la responsabilidad. Cualquier desconexión podría ser decisiva.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Pérez Hernández: El arbitraje del partido de la noche de hoy corre a cargo del colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez Hernández que el próximo día 28 cumplirá 37 años de edad. Después de tres temporadas militando en la categoría de la otrora Segunda División B, ascendió a la de Primera RFEF, en la que igualmente estuvo durante tres campeonatos, en los que arbitró 38 encuentros, dos de ellos en playoff de ascenso a Segunda División.

Trayectoria en la LFP: Su debut en la LFP fue en la segunda jornada del pasado campeonato de Liga 2024/25, con el madrileño dirigiendo el partido disputado entre los equipos del Real Sporting de Gijón y CD Eldense, que concluyó con la victoria del equipo asturiano (2-1). Desde entonces, lleva arbitrados 25 en la categoría, finalizados con el registro, en cuanto a sus marcadores, de once victorias locales, nueve visitantes y cinco empates.

Tercero a la UDA: El de hoy es el tercer encuentro del actual campeonato que le pita al equipo almeriense, con una victoria y una derrota en los dos anteriores, ambos en Segunda División y en la pasada temporada, jugando fuera. El primero, en la visita rojiblanca al Elche CF, que concluyó con la victoria (1-2) de la UD Almería y el segundo en Castalia, en la efectuada al CD Castellón, finalizado con derrota (4-1) del equipo almeriense.

Ávalos Barrera en el VAR. El colegiado catalán Rubén Ávalos Barrera estará hoy al frente de la sala VAR, en el que será el tercer partido de la presente Liga que arbitre Pérez Hernández. Los dos anteriores, entre Real Zaragoza y CF Andorra (1-3) y Real Sociedad B y Cádiz CF (3-2). Al Real Sporting de Gijón le pitó tres en la pasada temporada, el mencionado en casa contra el CD Eldense (0-0) y fuera en campo del Dépor (1-1) y del Levante (0-0).

El partido late con un ritmo propio, implacable. Desde el pitido inicial, no hay espacio para el respiro. La UDA debe reaccionar con determinación a cada avance, cerrar cada brecha y sostener la tensión hasta el último segundo. Los aficionados sienten el pulso acelerado del encuentro, conscientes de que cualquier error puede inclinar la balanza. Este es un verdadero 'latido sin calma', un choque donde la urgencia local, su fragilidad histórica y la presión de un Sporting en busca de recuperación se entrelazan, convirtiendo el duelo en un desafío total. Cada acción, cada instante tienen peso propio y los protagonistas deberán mantener la firmeza y la concentración en un partido que puede marcar más allá del resultado.

Maldito alivio

Hoy se juega la sexta jornada y, aunque el calendario todavía ofrece un margen amplísimo con 108 puntos en juego, el fútbol rara vez entiende de matemáticas cuando se trata de estados de ánimo. El consuelo de que hay tiempo para rectificar existe, pero se diluye ante la realidad de que las malas dinámicas, una vez que aparecen, suelen enquistarse por múltiples motivos. El primero, y casi siempre el más dañino, es la ansiedad, esa losa invisible que se adueña de las piernas y de la cabeza, que convierte lo sencillo en complejo y que transforma cada error en una bola de nieve difícil de frenar. Los tres partidos seguidos sin ganar se han convertido en un problema que, más allá de lo clasificatorio, alimenta la sensación de necesidad y aumenta la presión sobre un grupo que todavía busca afianzarse.

Al otro lado, el Sporting aterriza con un equipaje muy parecido. El conjunto asturiano, que había comenzado con paso firme y tres victorias seguidas, se ha visto frenado de golpe con dos derrotas consecutivas que han rebajado la euforia inicial y han sembrado dudas donde hace apenas dos semanas había confianza plena. El escozor por esa falta de continuidad en los resultados es evidente y convierte el duelo en un choque de urgencias compartidas. Si la UDA arrastra la ansiedad de un inicio irregular, no menor es la necesidad de respuestas en el vestuario sportinguista, consciente de que otro tropiezo podría hacer saltar por los aires la buena sensación que dejó el arranque liguero.

A los indálicos no le vale otra cosa que alejarse de la racha, prioritariamente, y si es posible conjugando un fútbol visto en algunos partidos, pero sin la continuidad ganar partidos, además dando versiones distintas. Curiosamente, la más 'positiva' la de León en un partido con la lectura como el camino elegido para ganar. Pero en cualquiera de los partidos disputados siempre estuvo cerca de matarlos, pero sí que es cierto que situaciones anómalas cercenaron esa opción. El caso es que es el momento preciso para que no se adueñe del ambiente ese pesar.

Con todo

Sin Chumi, hasta hoy no se conocerán los convocados y, por tanto, hablar de un posible once es aventurarse demasiado. Habrá cambios. El centro de la zaga parece haber encontrado la pareja perfecta con Nelson Monte y Federico Bonini. El italiano marcó aunque el gol fuese anulado y cometió un penalti entre otras cosas por evitar con la mano el remate de Peter Federico que si hubiese llegado a rematarlo la Federación Española de Atletismo se ha perdido un saltador de altura de un nivel top mundial. El lateral diestro anuncia cambio con la vuelta al once de Luna a tenor del rendimiento propio en sus compromisos anteriores y del que dio Chirino en Pucela. Mientras, Muñoz tiene sitio por la izquierda.

Para el centro del campo hay piezas para elegir. Vuelve a estar disponible Dion Lopy tras la sanción y su capacidad para llegar desde segunda línea y generar transiciones rápidas puede ser clave frente a un Sporting que deja espacios. Además, Rubi expuso en rueda de prensta que el senegalés «es un jugador noble, que va al balón y nunca ha hecho daño a nadie. Su estilo es así, aunque intentamos que mantenga la agresividad sin sobrepasar límites». Gui sigue siendo fijo, aporta despliegue, equilibrio defensivo y trabajo de área a área, mientras que André Horta da criterio, claridad en la salida de balón y capacidad para filtrar pases que hagan avanzar al equipo. Juntos forman un centro del campo equilibrado, capaz de sostener al equipo sin renunciar a crear y controlar el partido.

El resto de opciones siguen presentes. Baba es ancla defensiva ideal si se quiere reforzar la medular, mientras que Lopy permite un centro más dinámico y con llegada. Según la lectura del partido y el esquema que Rubi elija, cualquiera de ellos puede entrar en la ecuación, ofreciendo alternativas que van desde la contención hasta un centro del campo creativo.

La garantía

La parte más garante es la que conforman los de arriba. Embarba y Melamed apuntan a los costados con un Arribas que ha encontrado el modo. Arriba está Leo Baptistao. Éste podría aparecer por la derecha y trasladar a Embarba a la izquierda para darle minutos a un Thalys que los pide.

En el Sporting, Mamadou Loum, Curbelo y Amadou no estarán disponibles, aunque el senegalés parece ser el que está más cerca de volver; el club ha preferido no precipitar su reaparición, aprovechando la lesión para reforzar la preparación limitada que tuvo tras llegar tarde a Gijón y haber estado sin equipo, mientras que Amadou podría estar frente al Albacete, y Curbelo deberá esperar un poco más; también continúa en la fase final de recuperación Jesús Bernal. Pese a la derrota, Garitano valoró positivamente el rendimiento de sus futbolistas frente al Burgos, por lo que no se esperan demasiadas novedades, aunque sí la posibilidad de cambios en los laterales: hasta ahora, si juega Kevin Vázquez ocupa la derecha y Pablo García la izquierda, mientras que si lo hace Guille, Diego Sánchez se coloca en la otra banda.