Un Almería sólido y eficaz borra sensaciones en León

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 22:46 Comenta Compartir

El Almería convirtió un partido espeso y de gran desgaste en una demostración de madurez competitiva. Con un planteamiento sólido, el equipo supo interpretar los tiempos del encuentro y minimizar cualquier intento de la Cultural y Deportiva Leonesa por imponerse. La clave estuvo en la capacidad para aprovechar al máximo sus recursos ofensivos: tres disparos entre los tres palos bastaron para inclinar la balanza, dejando claro que no siempre es necesario un aluvión de ocasiones para sumar puntos importantes.

CyD Leonesa: Édgar Badía; Quique Fornós (Víctor García, m. 64), Matía Barzic (Nico Toca, m. 75), Rodri Suárez; Rafa Tresaco (Pastoriza, m. 64), Bicho, Thiago Ojeda, Juan Larios; Diego Collado, Luis Chacón, y Daniel Paraschiv (Manu Justo, m. 64). 0 - 1 UD Almería: Andrés Fernández; Marcos Luna, Chumi, Federico Bonini, Álex Muñoz; Gui Guedes (Stefan Dzodic, m. 92), Dion Lopy (Selvi Clua, m. 75); Leo Baptistao (Arnau Puigmal, m. 64), Sergio Arribas (Nico Melamed, m. 84), Adrián Embarba (Álex Centelles, m. 92), y Lázaro Vinicius (Patrick Soko, m.75). Goles: 0-1, m. 57: 57:Leo Baptistao.

Árbitro: Rafael Sánchez López, murciano, auxiliado en el VAR por el madrileño Gálvez Rascón. Amonestó a Rafa Tresaco (m. 54), de la CyD Leonesa, y a Dion Lopy (45+4), de la UD Almería.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Campeonato de Liga de Segunda, Liga Hypermotion, celebrado en el Reino de León. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios en el noroeste de España.'

El gol de Baptistao llegó en el momento justo, rompiendo el equilibrio de un duelo cerrado y abriendo un escenario favorable que los rojiblancos supieron gestionar con inteligencia. Más allá de la precisión del brasileño, el tanto fue reflejo de un trabajo coral, de un equipo que defendió con orden, presionó con criterio y apenas concedió fisuras a un rival que empezó con fuerza, pero que fue perdiendo chispa ante el control indálico.

Este Almería mostró una versión más compacta, seria y solidaria en todas sus líneas, confirmando que la mejora colectiva no es casualidad, sino fruto de una idea bien trabajada. Sin necesidad de monopolizar la posesión, supo neutralizar las virtudes del adversario y golpear con la máxima eficacia cuando la ocasión lo exigió. La UDA dio un paso adelante, demostrando que el equilibrio entre rigor defensivo y pegada ofensiva es la fórmula para seguir creciendo.

De menos a más

El Almería afrontó el partido permitiendo que la Cultural corriera con cierta comodidad, algo que suponía un serio peligro para los indálicos. Lo hizo, además, con novedades significativas en el once inicial: Federico Bonini fue titular, desplazando a Álex Muñoz al lateral izquierdo y relegando a Álex Centelles al banquillo; mientras que Gui Guedes acompañó a Dion Lopy en el doble pivote, buscando mayor solidez en la medular. Al equipo de Rubi le costó «anestesiar» a su rival en un choque muy cerrado, sin apenas ocasiones. Con el paso de los minutos, el cuadro rojiblanco fue ganando terreno y asentándose en el césped, incrementando su cuota de posesión, aunque sin generar todavía oportunidades claras de gol. En el minuto 16, una buena salida de balón conducida por Lopy y prolongada por Leo Baptistao no prosperó porque Barzic apareció providencial para cortar el centro de Sergio Arribas, que amenazaba con encontrar destinatario.

En el 22, el Almería rozó el gol en una acción a balón parado nacida de una falta botada por Adrián Embarba y desviada por Dion Lopy a córner. En ese saque de esquina, ejecutado por Sergio Arribas, Bonini apareció con fuerza en el área para conectar un remate que se marchó por encima del travesaño, mostrando que también podía aportar en defensa y ataque. El conjunto leonés empezaba a perder la chispa inicial, algo provocado en gran parte por el buen hacer rojiblanco, que se mostraba más anticipativo, sólido y dominante, llevando el juego al terreno contrario y dificultando las salidas de balón de su rival.

Más equilibrio

El tramo final de la primera parte se complicó. Entre la pausa de hidratación y un parón por el desmayo de un espectador, el Almería perdió algo de ritmo y protagonismo. En el minuto 39, un error defensivo habilitó a Dani Paraschiv por la banda izquierda, cuyo centro al área encontró a Luis Chacón en posición franca, aunque su disparo cruzado se marchó desviado, evitando así que la Cultural y se adelantara en el marcador.

El duelo se equilibró de manera notable. Al Almería le costaba conservar el balón con continuidad y la Cultural comenzó a instalarse con más frecuencia en campo contrario, rondando las inmediaciones del área defendida por Andrés Fernández. Pese a ello, apenas generó peligro real, más allá de la clara ocasión de Chacón. El equipo rojiblanco no se conformó: buscó respuestas y trató de sorprender a balón parado. En el minuto 38, Álex Muñoz se disponía a rematar un saque de esquina, pero fue claramente sujetado por Diego Collado sin que mediara intervención del VAR, que se mostró menos activo y vigilante que en temporadas anteriores. La sensación general era de partido intenso, áspero y con escasas concesiones, donde cualquier detalle podía decantar el marcador, y en el que el Almería, pese a sus altibajos, se mantenía firme, paciente y dispuesto a golpear en el momento oportuno.

Muralla

El inicio de la segunda parte no ofreció tregua. Entró bien el Almería, aunque falto de acierto, ya que Arribas disparó alto en la primera acción, cuando no se había cumplido aún el primer minuto. El desajuste en el centro del campo por parte de ambos equipos permitió llegadas tanto a leoneses como a indálicos. Atrás, el Almería se mostró contundente, con Álex Muñoz evitando que Luis Chacón encontrara espacios por la banda derecha e impidiera imponer su velocidad y verticalidad.

El cuadro de Rubi se defendía con solidez, levantando una auténtica muralla para frenar las ofensivas del conjunto castellano. En el 52, una gran conducción de Adrián Embarba, iniciada casi en la frontal del área rojiblanca, acabó con una asistencia para Leo Baptistao, pero el disparo del hispano-brasileño se marchó desviado pese a estar en posición favorable para batir a Édgar Badía.

Más seguro

El gol tenía que llegar y llegó en una buena acción colectiva, con circulación rápida por la frontal del área. Lopy cedió el balón a Álex Muñoz, cuyo centro al corazón del área fue aprovechado por Leo Baptistao. El brasileño, agachándose ligeramente, conectó un remate certero para batir a Édgar Badía cuando se cumplían 57 minutos de juego. Sin embargo, la celebración se vio empañada: en la siguiente acción, Baptistao fue víctima de una dura entrada de Rodri Suárez, que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla y ser evacuado al hospital.

El Almería supo leer y comenzó a manejarse con mayor seguridad en defensa, bien plantado y sin permitir que la Cultural y Deportiva Leonesa alimentara sus opciones. En el 76, una internada de Arnau Puigmal terminó con un remate de Soko, recién incorporado al campo al igual que Selvi, quien sustituyó a un Dion Lopy 'advertido'. El disparo fue desviado por Bicho a córner, demostrando que el cuadro indálico se mostraba muy seguro ante un adversario con escasos recursos ofensivos para generar peligro real.

La mejilla de Andrés

Pese a todo, el conjunto leonés no dejó de intentarlo. En el 81, Bicho estuvo cerca del gol con un disparo que Andrés Fernández repelió con la cara, en una intervención providencial. Apenas un minuto después, volvió a lucirse deteniendo en dos tiempos un lanzamiento de Diego Collado, en un partido en el que también los indálicos siguieron buscando la sentencia. En el 83, Patrick Soko culminó una gran acción con un pase para Arnau Puigmal, cuyo disparo se marchó por encima del larguero.

Fue entonces cuando apareció la lectura que al equipo le había faltado días antes. Andrés Fernández supo templar el juego, enfriar el ímpetu rival y asegurar la ventaja con tranquilidad. La Cultural solo inquietó a balón parado, mientras que el Almería pudo cerrar el encuentro en el 94, con un disparo cruzado de Zoko tras un error de Thiago Ojeda, y de nuevo en el 98, cuando Melamed, solo ante Édgar Badía, tardó en definir y permitió que Rodri Suárez interceptara el remate, posiblemente con la mano. La última jugada fue una falta a favor de los locales que no creó zozobra porque la serenidad y el orden expuestos por los rojiblancos no dieron margen para la sorpresa.