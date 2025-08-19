La UD Almería no estará sola en el Reino de León
El equipo indálico pone a la venta entradas para el partido contra el Cultural Leonesa
Almería
Martes, 19 de agosto 2025, 13:28
La UD Almería ha anunciado que las entradas para el encuentro ante el Cultural Leonesa ya están disponibles, aunque de manera exclusiva para abonados del club. Las reservas se podrán realizar hasta las 18:00 horas del miércoles 20 de agosto a través de la plataforma habilitada en abonados.udalmeriasad.com.
El club ha informado que las entradas tendrán un precio de 20 euros y que serán enviadas directamente al correo electrónico de los aficionados una vez formalizada la reserva. La medida busca garantizar que los seguidores que ya forman parte de la familia rojiblanca puedan acceder al estadio y disfrutar del partido en condiciones de seguridad y comodidad.
Con esta iniciativa, la UD Almería continúa fomentando la presencia de sus abonados en los encuentros, reforzando el vínculo entre el club y su afición en una temporada marcada por la expectativa y el apoyo masivo a los rojillos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.