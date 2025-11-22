El Almería está de sobresaliente en Leganés
Embarba con un golazo y Andrés Fernández fueron los mejores de un gran conjunto rojiblanco en Butarque
Antonio del Rosal
Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:37
8-Andrés Fernández
El guardameta salió muy concentrado desde el minuto uno; evitó el gol del Leganés sacando con la pierna un mano a mano ... a Diego García con la pierna. Hizo paradas de todo tipo para firmar la victoria.
8-Chirino
El lateral marcó un golazo que lo hubiese firmado el mismísimo Ronaldo Nazario, partiendo a la defensa del Leganés con un giro de cintura, para después cruzar el balón con la derecha; es cierto que estuvo mal en defensa.
7-Arribas
Estuvo muy voluntarios, pero no le salió ninguna jugada durante la primera parte. Aunque fue determinante su calidad para asociarse; fue sustituido.
6-Centelles
El lateral zurdo estuvo menos acertado en defensa que contra el Cádiz, tuvo que hacer varias faltas para controlar a Duk; se prodigó poco en ataque, pero lo cierto es que cumplió y que no tuvo ningún error grave atrás.
6-Nelson Monte
El portugués tuvo un partido de mucha pelea y brega contra Duk y Diego García, pero supo contenerlos y apenas dejarles espacios; cuando Monte fallaba aparecía Andrés Fernández con sus paradas. El luso se entendió con Aridane.
6-Gui Guedes
El portugués fue de más a menos durante el partido, quizás le faltó más presencia en ataque y mejorar en las condiciones, pero estuvo muy acertado sin balón y trabajó mucho en defensa.
7-Bonini
El defensa estuvo menos fino que en otras ocasiones, pero logró despejar todas las segundas jugadas. Mejoró su nivel cuando más apretó el rival, tiró de galones ante los arreones del Leganés.
6-Thalys
El brasileño estuvo muy desaparecido durante todo el partido, aunque estuvo voluntarioso no fue al mismo 'son' que el resto del equipo. Tiró muchos desmarques, pero sin fortuna.
7-Aridane
El defensa fue el mejor de la defensa en los balones aéreos. El canario estuvo muy concentrado durante todo el partido, sin dejar huecos atrás a los delanteros rivales; también estuvo rápido en las coberturas.
7-Baba
El ghanés sustituyó a Lopy y lo hizo a la perfección, recuperando balones que quedaban sueltos en la medular.El rojiblanco apenas perdió ningún balón e hizo un gran trabajo para el equipo; fue sustituido en el segundo tiempo.
Suplentes:
También jugaron Soko (6) que asistió a Embarba, pero el gol fue anulado por fuera de juego en el VAR; Álex Muñoz (5 ) que fue un cerrojo atrás evitando que el Leganés marcara ; Arnau (7) que marcó el 3-0 con una gran finalización con la zurda a un toque; Baptistao (6) asistió a Arnau; Dzodic (6) que le dio empaque al centro del campo rojiblanco.
