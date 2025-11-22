Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores en el vestuario de Leganés con Al-Khereiji Cid Andrade
UD Almería

El Almería está de sobresaliente en Leganés

Embarba con un golazo y Andrés Fernández fueron los mejores de un gran conjunto rojiblanco en Butarque

Antonio del Rosal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:37

8-Andrés Fernández

El guardameta salió muy concentrado desde el minuto uno; evitó el gol del Leganés sacando con la pierna un mano a mano ... a Diego García con la pierna. Hizo paradas de todo tipo para firmar la victoria.

