El Almería sigue mejorando jornada tras jornada

8-Álex Muñoz

El lateral hizo el 2-0 aprovechándose de un córner y marcando de cabeza; apenas perdió ningún balón y su banda fue ... infranqueable para los rivales, se prodigó en ataque.

6-Andrés Fernández

El portero evitó que el Almería recibiera goles en la primera parte, de hecho hizo algunas paradas salvadoras. En la segunda parte no pudo evitar el gol de Arbilla, pero el murciano siguió dando seguridad.

6-Chirino

El lateral fue de más a menos durante el partido; en la primera parte fue un puñal por la banda derecha, pero en la segunda parte se prodigó menos en ataque y tuvo que centrarse en defender, ante los arreones del Eibar.

7-Arribas

El madrileño tiró de galones para lanzar el penalti y anotarlo, lo que significó el 1-0. Luego tuvo alguna ocasión de gol más, realizó varias jugadas individuales y propició varias faltas; desapareció en el tramo final.

7-Embarba

El delantero volvió a ser titular y lo aprovechó haciendo un gol que significó el 3-0; pudo marcar algún gol más, pero el portero lo evitó. El jugador estuvo muy participativo.

5-Soko

El delantero partió de titular y estuvo muy voluntarioso, pero sigue sin ver portería. El atacante no termina de conectar con el juego del equipo, no tuvo ninguna ocasión clara de gol en sus botas, pero es cierto que generó huecos arribas.

6-Nelson Monte

El central estuvo muy atento a las coberturas, sobre todo cuando le cogían la espalda a Chirino. El luso mostró un gran nivel físico aunque estuvo menos acertado en la segunda mitad, propiciado por la intensidad del Eibar.

7-Bonini

El italiano siempre buscaba salir con el balón en largo buscando la velocidad de Soko. Estuvo muy rápido en las coberturas y atento en los balones aéreos, es el más regular de la plantilla.

6-Dzodic

El medio centro cuajó otro gran partido, dio una gran pase de tiralineas para asistir a Embarba que hizo gol; el serbio le dio empaque a la medular, aunque no pudo encimar a Arbilla que anotó.

6-Lopy

El senegalés de nuevo volvió a ver cartulina amarilla, quizás su trabajo quedó nublado por el gran nivel de Dzodic, pero Lopy ayudó mucho en defensa y fue primordial en la salida de balón. Gran despliegue físico del centrocampista.

5-Melamed

El atacante estuvo intermitente y no fue determinante. No contó con mucho protagonismo salvo por alguna jugada individual; estuvo a punto de marcar un golazo tras disparar desde el centro del campo.

Suplentes:También jugaron Arnau (5), que hizo alguna jugada individual; Perovic (6), que hizo varias jugadas de peligro por la banda izquierda; Gui Guedes (6), que generó algunas jugadas y le dio verticalidad al equipo; Thalys (4), que ayudó a mantener el 1-0, y Selvi Clua (5), que corrió hacia atrás para no dejarle huecos al Eibar a la contra.