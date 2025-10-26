El Almería sigue manteniendo un nivel alto

Jugadores del Almería y el Castellón antes de arrancar el partido

Antonio del Rosal Domingo, 26 de octubre 2025

8-Chirino

El lateral hizo el 1-0 aprovechándose de una jugada embarullada de Arribas en el área; el defensor definió como un auténtico ariete, pero Cipenga le dio la tarde al rojiblanco.

6-Andrés Fernández

El portero estuvo muy concentrado durante todo el partido; en la primera mitad sacó dos disparos secos del Castellón y en la segunda, evitó el empate del Castellón. Va ganando confianza, jornada tras jornadas.

5-Álex Muñoz

El lateral estuvo muy serio atrás, quizás se prodigó menos en ataque que en otros encuentros, pero cada vez que realizó una incursión era para generar un centro peligroso. Partido muy completo del lateral rojiblanco.

6-Nelson Monte

El central estuvo muy atento a las coberturas, sobre todo cuando le cogían la espalda a su compañero Chirino. El luso mostró un gran nivel físico tras estar la pasada semana fuera del equipo por una lesión muscular.

5-Soko

El delantero partió de titular y estuvo muy voluntarioso, generó algunos huecos y molestó a la zaga del Castellón. Fue sustituido en la segunda mitad. Por ahora le falta la fortuna de cara al gol, ya que lo intenta de todas las formas.

7-Arribas

El madrileño fue el que más fútbol ofensivo generó del Almería; como siempre estuvo muy desequilibrante y de hecho de sus botas nació el gol de Chirino. Ejerció de líder en ataque una vez más, tan sólo le faltó el gol.

7-Dzodic

El medio centro estuvo poco participativo durante el primer acto. El serbio mejoró en la segunda mitad, teniendo más presencia en ataque y realizando menos pérdidas, ayudó mucho en defensa.

7-Bonini

El italiano tuvo mucha presencia en la zaga rojiblanca, anuló a los atacantes del Castellón que apenas remataron por arriba; a nivel ofensivo no estuvo fino en los córners. Sigue creciendo.

5-Baptistao

El brasileño estuvo permutando en varias posiciones de ataque; tuvo algunos disparos desde lejos. Siempre ayudó a sus compañeros en defensa y fue sustituido en el segundo tiempo.

5-Melamed

El atacante estuvo poco participativo y, aunque tuvo alguna ocasión en sus botas, no encontró su sitio en el campo y lo máximo que realizó fue algún disparo lejano; fue sustituido en el segundo tiempo.

6-Lopy

El senegalés fue puro 'músculo' en la medular del Almería durante la primera mitad, recuperando balones y mostrando su hegemonía sobre los rivales. De nuevo, vio una amarilla 'absurda' en el 35, pero supo aguantar todo el partido.

Suplentes: También jugaron Embarba (5), que hizo alguna jugada individual; Arnau (6), que tuvo el 2-0 tras rematar solo, pero despejó el portero; Thalys (5), que tuvo voluntad, pero no encontró su hueco en el campo; Gui Guedes (6), que ayudó a mantener el 1-0, y Selvi Clua (5), que corrió hacia atrás para no dejarle huecos al Castellón a la contra.