El Almería B sigue empeñado en complicarse la vida

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 20:19

El Almería B no frena su caída. En Chapín, volvió a salir derrotado y acumuló su quinta derrota en seis jornadas, confirmando un momento delicado. El equipo mostró intención y coraje, pero sigue sin transformar sus buenos momentos en resultados, pagando con dureza cada desconexión.

El Xerez, más sólido y efectivo, supo castigar las debilidades almerienses desde los primeros compases. Impuso su ritmo, controló el juego en las dos mitades y apenas concedió espacios a un rival que, aunque mejoró en la presión y tuvo fases de dominio, no logró romper la dinámica.

Xerez CD: De la Calzada;Campos (Fuentes, m. 77), Moi, Josete, Chacartegui; Adri, Ismael; Jaime López (Hugo, m. 77), Franco Jr. (Javi Rodríguez, m. 31), Mati Castillo (Charaf, m. 60), y Mané (Sissokho, m. 60). 1 - 0 UD Almería B: Jesús López;Martins, Miguel, Pedro Fidel, Torres (Alberto, m. 68);Josema (Longo, m. 60), Joan;Marsu, Nico (Tomazinho, m. 60), Taufek (Romera, m. 60), e Iker Burgos (Hou, m. 77). Gol: 1-0, m. 3: Mati Castillo.

Árbitro: Sánchez Carrera, cordobés. Amonestó a los locales Mati Castillo (m. 25) y Charaf (m. 74) y a los visitantes Josema (m. 54), Marsu (m. 74), Miguel (m. 81) y Tomazinho (m. 88).

Incidencias: Partido de la sexta jornada en 2 RFEF, en su grupo IV, jugado en Chapín, con 7.227 espectadores.

El partido comenzó cuesta arriba para el Almería B. En el 3, Chacartegui aprovechó una internada por la banda izquierda para centrar hacia Mati Castillo que puso el 1-0. El tanto descolocó al filial, que trató de reaccionar adelantando líneas, aunque sin precisión en los pases ni eficacia en la salida de balón. El Xerez, más ordenado y con ritmo, aprovechó cada pérdida para generar peligro.

En el 17, la UDA desperdició una buena acción dentro del área al tardar en ejecutar el disparo, muestra de la falta de decisión que lo acompaña. El dominio local se mantuvo, y en el 27 Franco Jr. rozó el segundo tanto, pero Jesús López le ganó el mano a mano. Pocos minutos después, Chacartegui volvió a crear peligro y Luis Martins evitó el tanto. En la recta final del primer tiempo, el Almería B intentó responder, con una acción Iker Burgos en el 38 que la defensa local desvió.

La segunda mitad ofreció un guion similar, aunque el Almería B mejoró. Adelantó la presión, dificultó la salida del Xerez y tuvo más posesión, especialmente en el primer cuarto de hora, con el encuentro más equilibrado. Sin embargo, falto de pegada.

El ritmo decayó con el paso de los minutos y el fútbol perdió frescura. En el 78, Sissokho dispuso de una buena oportunidad, pero su disparo salió flojo cuando el filial vivía su mejor tramo. Ya en el 87, Iker Burgos rozó el empate en una acción dentro del área, aunque no llegó por centímetros.