El Almería saca un suficiente en el debut liguero

Antonio del Rosal Martes, 19 de agosto 2025, 00:49 | Actualizado 00:55h. Comenta Compartir

8-Baptistao

El ariete realizó un gran trabajo para el equipo. Marcó el empate a 4 en el tramo final del partido. Tuvo alguna ocasión de gol más en sus botas, pero le faltó fortuna, el brasileño también provocó el penalti del empate a 3.

4-Andrés Fernández

El guardameta no estuvo acertado en el 0-1, poniendo las manos blandas y quedándose bajo palos para no despejar el centro lateral. El portero también fallo, quedandose bajo palos, en el 3-4 del definitivo.

4-Álex Muñoz

Estuvo más serio y seguro que Chumi en el eje de la zaga, pero no estuvo acertado en los balones aéreos. En uno de ellos Puertas hizo el 2-3 ganándole la partido al central rojiblanco, que no pudo encimar al almeriense.

4-Centelles

El valenciano empezó el partido algo despistado, de hecho, el primer gol empezó por su banda, pero pococ a poco fue mejorando. Durante la primera parte puso varios centros de gol que el Almería no aprovechó.

7-Luna

El lateral diestro fue un auténtico puñal por su banda siendo el mejor del Almería en la primera parte. Además, en defensa estuvo muy acertado sin dejarle opciones a José Carlos Lazo; gran estreno con el Almería.

4-Chumi

El central no encimó, ni cubrió a Medina que marcó a placer el 0-1. El rojiblanco estuvo impreciso, cada vez que había una llegada del Albacete, era peligro. Tampoco Chumi estuvo acertado, dejándole espacio a Medina en el 2-2.

5-Selvi

El centrocampista fue de más a menos durante el partido, sigue sin tener hegemonía en la medular. Lo más destacable fueron algunas recuperaciones y alguna llegada al área rival.

7-Lopy

El centrocampista fue una vez más el 'timón' del equipo. Marcó un golazo con la derecha. El único lunar en el partido del senegalés fue que no taponó el centro del gol del 3-4.

6-Lázaro

El brasileño hizo una buena primera parte, generó fútbol y asistió a Arribas en un par de ocasiones, pero Mariño evitó el gol . Lázaro desapareció en la segunda parte y fue sustituido.

7-Arribas

El atacante fue de los mejores del Almería, siendo un incordio para la defensa del Albacete y para su portero que le sacó un par de balones que eran gol. Arribas se desquitó de las ocasiones falladas, marcando el penalti.

6-Embarba

El madrileño marcó un golazo de falta por la escuadra que hizo inútil la estirada de Mariño; fue el empate a uno. Estuvo muy activo y desequilibrante por la banda izquierda, incluso pudo marcar algún gol más.

Suplentes:

También jugaron Chirino (5), que generó profundidad por la banda derecha, pero se dejó espacios atrás; Arnau (6), realizó un gran trabajo, moviéndose en las posiciones de ataque y asistió a Baptistao; Melamed (4), no fue diferencial, aunque realizó alguna jugada; A.Horta (5), buscó espacios y generó huecos arriba, y Soko (6), reactivó al equipo y estuvo cerca de marcar.