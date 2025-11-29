El Almería saca un suficiente ante un 'duro' Huesca

7-Embarba

El madrileño lanzó un balón al palo tras hacer un centro-chut, anteriormente hizo algún disparó que no acabó en gol por el ... buen nivel de Jiménez; intentó animar al equipo en ataque.

6-Andrés Fernández

El guardameta fue un espectador más durante el partido, tuvo que realizar alguna intervención importante, pero no tuvo que emplearse a fondo, aunque tuvo una salida en falso que fue un susto para los aficionados.

8-Chirino

El lateral pudo prodigarse en ataque, ya que el Huesca apenas apareció por el área del Almería. Le faltó encontrar huecos, pero fue un extremo más, tiró buenos desmarques y generó algunas jugadas peligrosas.

6-Nelson Monte

El central sigue entendiéndose a las mil maravillas con Bonini; fijó muy bien a los atacantes del Huesca sin dejarles opción; pudo permitirse salir con el balón jugado y participar en campo contrario, ante el poco peligro oscense.

6-Thalys

El brasileño sigue sin terminar de despegar, a pesar de que jugó de '9', pero no ejerció su función porque el Almería necesitó un rematador en el área; tuvo movilidad y se mostró participativo, pero no fue suficiente para cumplir.

5-Arribas

El atacante madrileño lo intentó de todas las maneras, apareciendo por todas las partes del campo, pero no fue determinante con su propuesta. La afición echó de menos algún destello de calidad suyo.

6-Dzodic

El medio centro no tuvo que emplearse en defensa y pudo acompañar más jugadas de ataque que en jornadas anteriores; le faltó creatividad en la medular y verticalidad, a pesar de ser pivote.

6-Bonini

El defensa intentó sumar su granito de arena en los remates aéreos en ataque ante la falta de profundidad de la delantera rojiblanca. Fue un partido cómodo en defensa para el central.

5-Arnau

El atacante le quitó un gol a Thalys; el catalán estuvo participativo, pero le faltó determinación como las otras veces en las que ha sido titular. El extremo fue sustituido en la segunda mitad.

7-Lopy

El senegalés repartió juego de lado a lado, ya que estuvo escoltado en defensa por Dzodic; de nuevo fue un gran recuperador, pero le faltó profundidad o más colmillo para sorprender a un Huesca muy conservador.

7-Centelles

El lateral tuvo un disparo acrobático al inicio de la segunda mitad que se marchó al lateral de la red. De hecho marcó un tanto, pero fue anulado por fuera de juego claro; fue el más peligroso en ataque.

Suplentes:

También jugaron Perovic (5), que entró en la segunda parte, tuvo un remate peligroso dentro del área; Soko (5), que se prodigó en ataque con un remate de cabeza y presionando a la defensa rival; Horta (5), que pasó desapercibido sin darle creatividad al juego del Almería; Luna (5), que lo intentó con algún centro, pero sin fortuna.