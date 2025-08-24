Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Once inicial del Almería contra la Cultural Leonesa A. LOF
UD Almería

El Almería saca un notable ante un equipo rocoso

Baptistao y Bonini fueron los mejores del Almería; aunque Andrés Fernández hizo dos paradas salvadoras

Antonio del Rosal

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:19

8-Baptistao

El brasileño marcó el gol de la victoria del Almería, tras un gran cabezazo dentro del área pequeña; aprovechando un centro de Álex Muñoz. El atacante puso mucho fútbol y trabajo hasta que fue sustituido.

7-Andrés Fernández

El guardameta apenas tuvo que intervenir durante la primera mitad, aunque hizo el 'estatuario' en un balón cruzado que pasó rozando su palo derecho. Evitó el empate del rival, tras despejar un balón con la cara.

7-Álex Muñoz

Jugó en su posición natural, lateral izquierdo, y se notó su buen nivel. Puso un centro medido para asistir a Baptistao en el 0-1. El lateral puso el cerrojo en su banda, donde apenas llegaron jugadas de ataque de la Cultural Leonesa.

5-Chumi

El central se entendió a la perfección con Bonini e hicieron un buen tándem, provocando que el rival apenas rematara un centro o generara fútbol. Chumi estuvo muy serio atrás, sin conceder espacios y siendo un líder sobre el césped.

7-Luna

El lateral derecho estuvo más disperso que contra el Albacete, Luis Chacón fue un dolor de cabeza para el lateral rojiblanco que tuvo que emplearse a fondo en defensa y se prodigó menos en ataque de lo habitual.

8-Bonini

El central estuvo muy activo en la primera parte, participando tanto en defensa como en ataque. Despejó todos los balones que entraban en el área rojiblanca. Estuvo imperial en su debut como titular en el Almería.

5-Gui Guedes

El portugués fue de menos a más durante la primera parte, pero no llegó a tener mucha hegemonía en la medular. Cumplió con lo que se le pidió y fue sustituido en la segunda mitad.

7-Lopy

El centrocampista volvió a llevar la manija del equipo, aunque le costó hacerse fuerte en el centro del campo. Muy participativo durante todo el encuentro, lo que le costó la cartulina.

5-Lázaro

El brasileño estuvo muy desparecido durante la primera parte. Aunque, tiró varias 'paredes' y trenzó algunas jugadas en ataque generando huecos. Le falta autoridad arriba.

6-Embarba

El madrileño tuvo poco protagonismo en la primera parte, salvo alguna jugada individual, pero en la segunda mitad estuvo más incisivo por su banda. Aunque no tuvo ocasiones claras, jugó los noventa minutos.

7-Arribas

El atacante levantó al equipo cuando menos presencia tenía en ataque y generó mucho fútbol; estuvo implicado en la jugada del gol, despistando a la defensa y casi peinando en balón que acabó rematando Baptistao.

Suplentes:

También jugaron Arnau (5), que generó profundidad por la banda y ayudó defensivamente; Soko (6) molestó al defensa rival y tuvo opciones de hacer el segundo gol; Melamed (5) no fue diferencial, aunque realizó alguna jugada; Dzodic (5) le dio empaque al centro del campo, y Centelles (6), que sumó mucho trabajo defensivo en el tramo final.

