El Almería saca buena nota ante el Real Zaragoza

9-Chirino

El lateral derecho del Almería marcó un golazo para abrir la lata; inició la jugada desde tres cuartos de campo, se metió hasta la cocina y, tras dejar atrás a tres jugadores, remató a la escuadra.

5-Andrés Fernández

El portero estuvo mal en el gol del Zaragoza, ya que se le escapó el balón y remató Kodro; fue un espectador más durante la primera mitad. Tras el descanso, hizo una gran parada evitando el gol de Kodro.

6-Álex Muñoz

El lateral estuvo muy activo en ataque durante la primera mitad. Vio una amarilla pronto y, debido a que tuvo varias ocasiones en las que pudo ver la segunda amarilla, fue sustituido al descanso. De hecho, no jugará en Córdoba.

6-Gui Guedes

El luso llevó la 'batuta' del centro del campo del Almería, pero le faltó verticalidad. En la segunda parte estuvo más cómodo, aguantando el balón y marcando el ritmo, ya que iban ganando 2-0; fue sustituido en el mimnuto 65.

6-Embarba

Marcó el 2-0 con un gran disparo cruzado; además, mandó un balón al larguero que hubiese sido la sentencia del partido. Fue uno de los más desequilibrantes de la UD Almería, que tuvo pérdidas de balón importantes.

7-Arribas

El madrileño tuvo una ocasión solo ante el guardameta, que evitó Andrada en la primera mitad. Estuvo muy desequilibrante y le dio una asistencia de gol a Arnau para hacer el tercero; además ayudó en defensa.

5-Baptistao

El brasileño tuvo varios remates, aunque no fueron ocasiones claras de gol. Como siempre trabajó mucho por el equipo, tanto en la presión como a nivel defensivo.

8-Bonini

Cuajó otro gran partido con el Almería, estuvo presente en todas las acciones defensivas del Almería, tanto por arriba como yendo a las coberturas. Se engrandeció cuando el Almería sufría.

6-Baba

El ghanés estuvo a un gran nivel en la primera mitad recuperando varios balones. Jugó los noventa minutos, mostrando un gran nivel físico; se centró en defender cuando apretó el Zaragoza.

6-Nelson Monte

El portugués se tragó el centro desde la derecha que acabó en el gol de Soberón, que fue el 3-2. Durante el resto del partido, el central estuvo acertado en todas las jugadas defensivas del Almería, se entiende muy bien con Bonini.

5-Melamed

En sus botas tuvo las primeras ocasiones del partido, pero no estuvo fino. El catalán fue de más a menos durante el encuentro, estando muy participativo en la primera mitad, pero desapareció en la segunda.

Suplentes: También jugaron Centelles (4) que tuvo que esforzarse en defender, pero los centros de gol del Zaragoza fueron por su lado, tapando a Keidi; Lopy (7), que marcó un golazo desde la frontal del área; Thalys (5), que tuvo una ocasión de gol que salvó el portero con un paradón; Arnau (7), que marcó un gran gol, haciendo el 3-1 para alivió de la afición.