Jugadores del Almería celebrando la victoria en el staff A. LOF
UD Almería

El Almería saca buena nota ante el Real Zaragoza

Chirino con un golazo para abrir la lata fue el mejor junto a Arnau y Bonini

Antonio del Rosal

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:30

Comenta

9-Chirino

El lateral derecho del Almería marcó un golazo para abrir la lata; inició la jugada desde tres cuartos de campo, se metió hasta la cocina y, tras dejar atrás a tres jugadores, remató a la escuadra.

5-Andrés Fernández

El portero estuvo mal en el gol del Zaragoza, ya que se le escapó el balón y remató Kodro; fue un espectador más durante la primera mitad. Tras el descanso, hizo una gran parada evitando el gol de Kodro.

6-Álex Muñoz

El lateral estuvo muy activo en ataque durante la primera mitad. Vio una amarilla pronto y, debido a que tuvo varias ocasiones en las que pudo ver la segunda amarilla, fue sustituido al descanso. De hecho, no jugará en Córdoba.

6-Gui Guedes

El luso llevó la 'batuta' del centro del campo del Almería, pero le faltó verticalidad. En la segunda parte estuvo más cómodo, aguantando el balón y marcando el ritmo, ya que iban ganando 2-0; fue sustituido en el mimnuto 65.

6-Embarba

Marcó el 2-0 con un gran disparo cruzado; además, mandó un balón al larguero que hubiese sido la sentencia del partido. Fue uno de los más desequilibrantes de la UD Almería, que tuvo pérdidas de balón importantes.

7-Arribas

El madrileño tuvo una ocasión solo ante el guardameta, que evitó Andrada en la primera mitad. Estuvo muy desequilibrante y le dio una asistencia de gol a Arnau para hacer el tercero; además ayudó en defensa.

5-Baptistao

El brasileño tuvo varios remates, aunque no fueron ocasiones claras de gol. Como siempre trabajó mucho por el equipo, tanto en la presión como a nivel defensivo.

8-Bonini

Cuajó otro gran partido con el Almería, estuvo presente en todas las acciones defensivas del Almería, tanto por arriba como yendo a las coberturas. Se engrandeció cuando el Almería sufría.

6-Baba

El ghanés estuvo a un gran nivel en la primera mitad recuperando varios balones. Jugó los noventa minutos, mostrando un gran nivel físico; se centró en defender cuando apretó el Zaragoza.

6-Nelson Monte

El portugués se tragó el centro desde la derecha que acabó en el gol de Soberón, que fue el 3-2. Durante el resto del partido, el central estuvo acertado en todas las jugadas defensivas del Almería, se entiende muy bien con Bonini.

5-Melamed

En sus botas tuvo las primeras ocasiones del partido, pero no estuvo fino. El catalán fue de más a menos durante el encuentro, estando muy participativo en la primera mitad, pero desapareció en la segunda.

Suplentes: También jugaron Centelles (4) que tuvo que esforzarse en defender, pero los centros de gol del Zaragoza fueron por su lado, tapando a Keidi; Lopy (7), que marcó un golazo desde la frontal del área; Thalys (5), que tuvo una ocasión de gol que salvó el portero con un paradón; Arnau (7), que marcó un gran gol, haciendo el 3-1 para alivió de la afición.

