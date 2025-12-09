El Almería no sabe lo que es ir 'por debajo en el marcador'

La Unión Deportiva Almería ha aclarado públicamente su posición respecto al accidente ocasionado la pasada semana por el jugador Aridane. El director general y CEO ... del club, Mohamed El Assy, explicó en los medios oficiales que la entidad rechazó «desde el primer momento» la conducta del futbolista y activó el protocolo interno previsto para estos casos.

Según detalló El Assy, nada más conocerse los hechos se produjo una reunión urgente con el jugador. «Le dije que estábamos en contra de lo que hizo. Fue un error grande y debemos aplicar el reglamento de régimen interno», señaló. El dirigente añadió que Aridane mostró arrepentimiento inmediato: «Se ha disculpado muchas veces. El mismo viernes habló con sus compañeros y vino en cuanto pudo para reunirse con nosotros y con el vestuario. Todos le hicieron ver la gravedad de lo ocurrido».

El club no realizó declaraciones públicas ese mismo viernes debido, según explicó El Assy, a motivos deportivos. «Teníamos viaje esa tarde y al día siguiente jugábamos un partido muy importante contra el Andorra. Queríamos que el foco estuviera únicamente en el encuentro. Internamente, por supuesto, ya estábamos actuando», afirmó.

Aun así, las disculpas del jugador no evitan la sanción. «Aridane no es ningún niño. Su arrepentimiento es sincero, pero eso no quita su castigo. Sabe que lo hizo muy mal», insistió el CEO rojiblanco.

Respecto al malestar mostrado por parte de la afición, El Assy aseguró que el futbolista es plenamente consciente. «Él lo sabe y yo lo sé. Es normal que estén decepcionados. Aridane se siente en deuda y nos ha dicho que va a luchar por recuperar su perdón y compensar el error. Forma parte del equipo pese a ese grave fallo», concluyó.

El Almería ha salido reforzado de la décimoséptima jornada de La Liga Hypermotion porque además de la relevancia del triunfo alcanzado el sábado en Andorra, los resultados del fin de semana han benefiado los intereses rojiblancos cuando tan sólo restan dos partidos para llegar al parón navideño. En este sentido cabe subrayar los pinchazo del Deportivo de La Coruña, sorprendido en su campo por el Castellón (1-3), el del Cádiz, aunque a costa de un Racing de Santander que ha vuelto a recuperar el liderato (2-3), o el de la UD Las Palmas que no pudo pasar del empate en el Estadio de Gran Canaria frente al Mirandés (0-0).