La UD Almería ya sabe cuándo cerrará 2025

La UD Almería despedirá 2025 en La Rosaleda de Málaga, tal y como se sabía, aunque hasta ahora se desconocían la fecha y la hora ... exactas. LaLiga ha fijado los horarios, con un guiño hacia los aficionados rojiblancos, que podrán asistir al encuentro y regresar a casa a una hora temprana, ya que el partido frente al conjunto malaguista, correspondiente a la jornada décimo novena, se disputará el domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas, ofreciendo así comodidad y facilidades a los seguidores rojiblancos.

De este modo, el equipo rojiblanco disputará siete encuentros en apenas 25 días, los cuales comienzan mañana con la exigente jornada, aunque sólo sean los segundos 45 minutos del partido aplazado frente al Ceuta, de los que únicamente uno será de Copa del Rey, el próximo 3 de diciembre en el Pepico Amat de Elda.

En ese tramo se concentran cuatro partidos en dos semanas, el referido segundo tiempo aplazado en el Alfonso Murube, suspendido el pasado 9 de noviembre por el fallecimiento de un aficionado antes del descanso; el sábado recibirá, desde las 18:30 horas, a la SD Huesca, reactivada tras ganar al Sporting, con Jon Pérez Bolo en el banquillo; el miércoles se desplazará a Elda para enfrentarse al Eldense, sexto en Primera RFEF, y el 6 de diciembre viajará a Andorra, donde las 'aguas' bajan turbias tras la salida de Ibai Gómez, en un partido que, al igual que el de Málaga, se jugará a las 14:00 horas.

Posteriormente quedarán dos partidos fijados en domingo, primero recibiendo al Burgos CF, el próximo 14 de diciembre a las 18:30 horas, y cerrando en La Rosaleda el día 21 de diciembre, también a las 14:00 horas.

Tras este tramo, la competición se tomará un breve parón hasta el 4 de enero, cuando los indálicos recibirán en el UD Almería Stadium al Granada CF para, un fin de semana más tarde, cerrar la primera vuelta del Campeonato de Liga acudiendo a Anduva para jugar frente al Mirandés.