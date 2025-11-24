Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los aficionados rojiblancos acudirán en masa al partido de La Rosaleda. Diario Sur
UD Almería

La UD Almería ya sabe cuándo cerrará 2025

El partido ha sido fijado para una hora que favorce la afluencia de seguidores rojiblancos al último partido del año

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

La UD Almería despedirá 2025 en La Rosaleda de Málaga, tal y como se sabía, aunque hasta ahora se desconocían la fecha y la hora ... exactas. LaLiga ha fijado los horarios, con un guiño hacia los aficionados rojiblancos, que podrán asistir al encuentro y regresar a casa a una hora temprana, ya que el partido frente al conjunto malaguista, correspondiente a la jornada décimo novena, se disputará el domingo 21 de diciembre a las 14:00 horas, ofreciendo así comodidad y facilidades a los seguidores rojiblancos.

