El Almería B sabe aprovechar la superioridad numérica para ganar

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:10

El Almería B logró un triunfo de peso en su visita al Atlético Malagueño, imponiéndose en un encuentro que comenzó equilibrado, pero que se decantó tras la expulsión del guardameta blanquiazul Céspedes. Con un jugador más durante gran parte del segundo tiempo, el conjunto dirigido por Alberto Lasarte supo golpear en el momento clave y mantener la ventaja hasta el pitido final.

At. Malagueño: Andrés Céspedes, Ángel, Badiola, Alexis (Rubén, m. 67), Kaffta, Sarria (Juanma Hernández, m. 61), Arriaza (Cris, m. 61), Marcos Rosa (Jorge, m. 50), Juani, Santaella y Alfonso (Seidu, m. 46). 0 - 1 UD Almería B: Jesús López; Agulló, Miguel, Edu Plá, Alberto;Romera (Josema, m. 61), Hugo (Joan Gázquez, m. 61), Marsu;Taufek (Marciano, m. 74), Tomazinho (Nico Fernández, m. 74) e Iker Burgos (Hou, m. 83). Gol: 0-1, m. 52: Alberto.

Árbitro: Pareja Nieto, linarense. Amonestó a Rafita (m. 19) y Alfonso (m. 32), del Malagueño, y a Romera (m. 56), Miguel (m. 58), Torufek (m. 72) y Alberto (m. 87), de la UD Almería B. Expulsó al meta local Céspedes (m. 49).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Campeonato de Liga de Segunda RFEF, Grupo IV, celebrado en la Ciudad Deportiva del Málaga.

El duelo arrancó con dominio local en las llegadas, pero poco a poco el filial rojiblanco fue asentándose sobre el césped y obligando a su rival a retroceder. La falta transformada por Alberto tras la roja al portero malaguista abrió el camino de la victoria, en un partido que terminó con el Malagueño volcado pero sin capacidad de derribar la sólida defensa almeriense.

Equilibrio

Partido equilibrado en sus inicios, con el malagueño, estando más cerca del área contraria. El Almería B trató de salir a la contra, pero lo hizo sin éxito. En el 7 el equipo malaguista, dispuso de una ocasión por medio de Alexis, cuyo disparo fue despejado a saque de esquina. Los primeros minutos eran de poca exposición, tratando de controlar la situación por ambos bandos, si bien es cierto que el Malagueño tuvo más balón. De todas formas, el equipo de Alberto Lasarte pudo ver portería en el minuto 12, con un disparo de Iker Burgos, que atajó Andrés Céspedes. Toufek no dejó de intentarlo, aunque el conjunto blanquiazul tiraba bien la línea de fuera de juego.

Pasado el primer cuarto de hora de partido, el Almería B empezó a sentirse cómodo con el balón metiendo en serios aprietos al At. Malagueño, que había perdido a Arriaza como jugador referencia.

El cuadro local trataba de hacer la presión para recuperar el balón que lo tenía el filial que tampoco daba opciones al Malagueño para que practicara su estilo de juego. En defensa, los indálicos, cerraban, espacios e incomodaban al cuadro blanquiazul. En el 24, Rafita probó fortuna con un disparo lejano que atajó sin problemas Jesús López, un minuto después, Tomazinho el disparo, atajado por C.espedes.

El partido estaba siendo de ida y vuelta y, después de un robo de Juani, Marcos Rosa mandó el balón al palo izquierdo de la meta de Jesús López, en la ocasión más clara de la primera parte, en la que el Almería B trató de acabar presente en área malaguista, pero sin crear ocasiones de peligro.

La expulsión

El segundo tiempo comenzó con un Almería B con más llegada al área y fruto de ello llegó una falta que le costó al meta local la expulsión por tocar el balón con la mano fuera del área, con 40 minutos por delante. Alberto, que ejecutó la falta, puso al filial por delante con un certero lanzamiento.

El Almería B supo jugar entonces con la ansiedad del conjunto malaguista, que no encontraba la sociedad por banda para hacer daño a los rojiblancos. En el 67, Alexis disparó demasiado cruzado un balón en una fase en la que los blanquiazules trataban de equilibrar la falta numérica.

Con los cambios, el Almería B tuvo la ocasión de aumentar las distancias jugando a la contra, ante un Malagueño que buscaba la igualada. Marsu, en el 79, estuvo a punto de hacer el segundo, pero la intervención de Jorge lo impidió. En el 84, el disparo de Nico Fernández buscó portería, pero no la encontró en una fase en la que el Almería B tenía más balón, presionando para ser dueño del mismo, en un partido ya 'calentito'.

El tramo final fue un quiero y no puedo del Malagueño, casi tratando de sitiar el área indálica, aunque el buen trabajo defensivo de los de Alberto Lasarte fue impidiendo las ocasiones de gol.