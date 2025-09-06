La UD Almería, a 'romper' el empate en las visitas cántabras

En siete partidos de Liga, cuatro en Primera y tres en Segunda División, dos victorias de cada equipo y con 'reparto' de puntos en las tres restantes

José Gabriel Gutiérrez Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:16

El día 30 del actual mes de septiembre se cumplirán 18 años de la primera visita del Real Racing a la UD Almería, en un partido de Liga. Desde entonces, rojiblancos y verdiblancos han disputado siete encuentros en campo almeriense, cuatro en Primera y tres en Segunda, con dos victorias para cada equipo y tres empates. Igualmente, casi en empate se encuentra el apartado de goles, con mínima ventaja (8-7) para la UD Almería, que tuvo como máximos realizadores a Albert Crusat y Kalu Uche, con dos tantos cada uno.

Además de los siete envites ligueros, disputaron uno de Copa del Rey, en la vuelta de los octavos de final de la edición 2013/14, con la UDA militando en Primera y el Racing en Segunda División B. Ganó (0-2) el equipo cántabro, tras el empate (1-1) en la ida, y eliminó al equipo almeriense que entrenaba Paco Flores.

Para todos los 'gustos'

La primera visita fue en la sexta jornada de la Liga 2007/08 en Primera, con 15.000 espectadores en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ganó (0-1) el Racing, gol de Ezequiel Garay, con Unai Emery alineando de inicio a David Cobeño, Bruno Saltor, Carlos García, Acasiete, Mané, Juanito, Soriano, Felipe Melo, Juanma Ortiz, Negredo y Albert Crusat. También jugaron Uche, Corona y Natalio, completando convocatoria Diego Alves, López Rekarte, José Ortiz y Corona.

En las tres siguientes visitas, igualmente en la Liga de Primera, hubo 'reparto' de puntos. En la temporada 2008/09, empate (1-1), con gol de Acasiete para la UD Almería, que entrenaba Gonzalo Arconada. En la 2009/10, otro empate (2-2), con tantos de Albert Crusat y Uche para el equipo almeriense dirigido por Hugo Sánchez. Y, en la temporada 2010/11, nuevas 'tablas' (1-1), siendo Albert Crusat el autor del gol de la UD Almería, que tuvo en el banquillo a José Luis Oltra, destacando que el guardameta rojiblanco Diego Alves detuvo un penalti. Aquel año descendieron Deportivo, Hércules y UD Almería.

Se 'reencontraron' en Segunda División, en el campeonato de Liga 2012/13, con victoria (2-1) de la UD Almería, siendo Charles, por partida doble –uno de penalti–, el autor de los goles del equipo rojiblanco dirigido por Javi Gracia, que ascendió a Primera junto a Elche CF y Villarreal CF, descendiendo a Segunda División B Racing de Santander, SD Huesca, Xerez CD y CD Guadalajara. En la 2019/20, hubo victoria santanderina (0-1), siendo 'Guti' el entrenador de la UD Almería y José Luis Oltra, que había sido técnico del equipo almeriense, debutó en ese partido en el banquillo visitante, descendiendo el Racing al acabar esa Liga junto a Deportivo, CD Numancia y UD Extremadura.

El último enfrentamiento liguero entre ambos equipos disputado en campo almeriense fue en la pasada temporada 2024/25, con victoria (2-0) de la UD Almería, goles de Sergio Arribas y Arnau Puigmal. En los banquillos estuvieron Rubi, dirigiendo a los locales, y José Alberto, a los visitantes, resaltando que ambos equipos disputaron el playoff de ascenso, siendo eliminados en el caso del conjunto almeriense por el Real Oviedo y, en el del cántabro, por el CD Mirandés.