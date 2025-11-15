El Almería B tiene el reto de ganar en casa

La UD Almería B afronta este domingo, a las doce del mediodía, un partido que adquiere una importancia creciente dentro del grupo cuarto de la ... Segunda Federación, recibiendo al Yeclano Deportivo en el Campo Municipal Francisco Pomedio de Huércal, convertido en sede provisional mientras se completa la instalación del nuevo césped en el Anexo. El filial rojiblanco vuelve a ejercer como local en un escenario al que no está habituado –su única experiencia fue la pasada temporada ante el UCAM Murcia con derrota–, sobre una superficie de césped artificial que nunca ha sido su terreno de referencia y que añade un matiz incómodo a una cita que ya nacía cargada de urgencia por la situación clasificatoria y por la necesidad evidente de empezar a sumar victorias.

El encuentro, que será dirigido por el colegiado balear Ángel López del Amo Franco, supone el debut de José María Salmerón en casa después de estrenarse la pasada semana en el Estadio de Chapín, donde el empate alcanzado permitió al filial detener una racha de siete derrotas consecutivas que había marcado de forma dolorosa el inicio de la temporada. Ese punto no bastó para abandonar el último puesto debido al triunfo del Atlético Malagueño, pero sí dejó una sensación distinta, la primera señal en semanas de que el equipo podía competir, sostenerse y corregir errores que antes le penalizaban de manera constante. Con la permanencia situada a nueve puntos, el Almería B se encuentra ya en un tramo de calendario en el que cada jornada se aproxima a la categoría de final, y en la que las victorias dejarán de ser una aspiración para convertirse en una obligación.

Fragilidad

La fragilidad como local constituye otro pilar fundamental de la previa. Los cinco partidos disputados esta temporada en casa se han saldado con derrota, una secuencia que condiciona casi por completo la clasificación del equipo y que ha impedido que el filial encontrara momentos de estabilidad. La cita en Huércal se convierte, así, en una oportunidad imprescindible para romper una inercia negativa que ha marcado la tendencia de la temporada.

Para el técnico José Maía Salmerón, esa primera victoria como local no sólo representaría tres puntos, sino también un mensaje inequívoco de cambio, un punto de apoyo emocional que permita construir una reacción progresiva con la que engancharse a la vida.

El desafío aumenta debido a la entidad del rival al que se enfrenta hoy el equipo indálic. El Yeclano Deportivo llega en uno de los mejores momentos de su campaña, firmando cinco jornadas consecutivas sin perder, con un balance reciente de cuatro victorias y un empate que lo mantienen en puestos de promoción de ascenso. Su propuesta se apoya en la solidez defensiva, la intensidad en los duelos, la experiencia en cada línea del campo y la contundencia en las dos áreas, rasgos que explican su capacidad para gestionar partidos cerrados y para castigar cualquier concesión del adversario.

Mucha experiencia

José María Salmerón definía al conjunto murciano como «un equipo con mucha experiencia, intenso y trabajador, que domina muy bien las dos áreas», insistiendo en que «se defiende muy bien y llega arriba de forma directa», una descripción que anticipa un choque duro, físico, disputado y con escaso margen para errores. En paralelo, el técnico de la UDAlmería resaltaba el comportamiento interno del vestuario, aludiendo a «la predisposición, las ganas y la ilusión de los jugadores de nuestra plantilla», una actitud que interpreta como el punto de partida para afrontar un encuentro que, por su contexto, exige una respuesta colectiva firme. El objetivo prioritario del equipo queda fijado en lograr la primera victoria en casa de la temporada, una meta que representa mucho más que el simple valor de los puntos.

La UD Almería B llega a Huércal de Almería con la certeza de que cada jornada pesa más que la anterior y de que el margen para el error se estrecha a medida que avanza la competición. El duelo ante el Yeclano aparece como una prueba exigente frente a un rival en dinámica positiva, pero también como una oportunidad para que el filial demuestre la evolución que pretende introducir con la llegada de Salmerón. La mañana del domingo se presenta como un examen de competitividad, carácter y madurez, un partido que puede empezar a definir si la reacción iniciada en Chapín fue un gesto aislado o el inicio real de un cambio que el equipo necesita con urgencia.