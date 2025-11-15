Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Almería B tiene el reto de ganar en casa

Segunda RFEF ·

El filial rojiblanco, con la obligación a las espaldas, juega en el Francisco Pomedio frente a un Yeclano que atraviesa una buena racha

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:14

La UD Almería B afronta este domingo, a las doce del mediodía, un partido que adquiere una importancia creciente dentro del grupo cuarto de la ... Segunda Federación, recibiendo al Yeclano Deportivo en el Campo Municipal Francisco Pomedio de Huércal, convertido en sede provisional mientras se completa la instalación del nuevo césped en el Anexo. El filial rojiblanco vuelve a ejercer como local en un escenario al que no está habituado –su única experiencia fue la pasada temporada ante el UCAM Murcia con derrota–, sobre una superficie de césped artificial que nunca ha sido su terreno de referencia y que añade un matiz incómodo a una cita que ya nacía cargada de urgencia por la situación clasificatoria y por la necesidad evidente de empezar a sumar victorias.

