El Almería reina en el Principado

La UD Almería se adueñó del Principado con la certeza de quien sabe aprovechar sus oportunidades y castigar los errores rivales. A lo largo de ... los noventa minutos, el equipo mostró paciencia y precisión, combinando la intensidad en defensa con un ataque que buscaba espacios con inteligencia. Cada llegada se construía con cuidado, cada pase encontraba su destino y, cuando la ocasión surgía, los rojiblancos no fallaban. La eficacia ofensiva se convirtió en el sello de la jornada. Primero Arribas, con visión y decisión, y luego la combinación de Arnau Puigmal y el propio Arribas sentenciaron un duelo que podría haber caído para cualquiera, pero que terminó en triunfo para quienes supieron leer mejor el ritmo del juego en el Nou Estadi D'Encamp.

FC Andorra: Áron Yaakobishvili;Thomas Carrique, Gael Alonso, Marc Bombardó (Akman, m. 80), Martí Vila (Uzkudun, m. 92);Álvaro Martín (Le Normand, m. 73), Sergio Molina, Daniel Villahermosa;Manuel Nieto, Lautaro (Olabarrieta, nm, 73) y Min Su (Justin García, m. 80). 1 - 2 UD Almería: Andrés Fernández;Daijiro Chirino, Nelson Monte, Federico Bonini (Pedro Fidel, m. 43), Álex Muñoz;Gui Guedes (Arnau Puigmal, m. 62), Dion Lopy, Stefan Dzodic;Sergio Arribas, Patrick Soko (Thalys, m. 62) y Adrián Embarba (Marcos Luna, m. 87). Goles: 0-1, m. 68: Robo de Thalys que continúa Dzodic y éste para Arribas que marca de disparo ajustado. 0-2, m. 76: Acción entre Lopy y Arribas, con pase para Arnau, su disparo lo rechaza el meta y Arribas, atento, la manda a la red. 1-2, m. 93:Centro de Justin García que remata de cabeza Manuel Nieto.

Árbitro: Pérez López, murciano, auxiliado en el VAR por el canario González Francés. Amonestó al local Olabarrieta y a los visitnates Nelson Monte (m. 14), Rubi (m. 37) y Marcos Luna (m. 92).

Incidencias: Partido de la jornada decimos´ñeptima del Campeonato de Liga de Segunda A, Liga Hypermotion, celebrado en el Nou Estadi D'Encamp.

La victoria se construyó sobre la solidez defensiva y la constancia en cada acción. Nelson Monte, firme en el centro de la zaga, y un Andrés Fernández atento bajo los palos, permitieron que incluso los arreones del Andorra –que los hubo y pudieron escenificar un envite diferente– no alteraran el control rojiblanco. Mientras los locales intentaban meterse en el partido, el equipo indálico respondía con serenidad, dominando los tiempos y esperando el momento justo para golpear. La capacidad de mantener la concentración y de no precipitarse convirtió a los visitantes en un equipo implacable cuando la ocasión se presentó, dejando claro que la efectividad no es cuestión de suerte sino de rigor y disciplina táctica.

Con este triunfo, el Almería se sitúa cerca de los puestos altos de la clasificación y reafirma su autoridad en el Principado. El equipo demostró que sabe combinar la paciencia con la contundencia, que entiende los matices del juego y que posee los recursos necesarios para imponerse incluso en escenarios difíciles, en los que encajó el 1-2 que refleja más que un marcador, sino que simboliza un control completo, la capacidad de dominar los momentos clave y la habilidad de ser decisivo cuando la oportunidad lo exige. Así, los rojiblancos se consolidan como un equipo fiable y salen del Principado con la sensación de haber conquistado no sólo tres puntos, sino también prestigio y confianza para lo que resta de temporada.

Indultado

El Andorra fue, de salida, fiel a su estilo, tratando de sacar el balón desde atrás ante un Almería que apretó con una presión alta, consciente de que cualquier 'conquista' podía generar peligro inmediato en el área andorrana, un arma de doble filo ante cualquier pérdida. El guion se cumplió muy pronto, en el minuto 5, cuando un error en salida provocó una acción clara que Nelson Monte corrigió evitando el disparo de Lautaro. La insistencia rojiblanca siguió aumentando y, en el 10, una jugada que nació en la propia portería local acabó en un balón abierto a Carrique, cuyo centro rozó Nieto y dejó a Lautaro solo ante Andrés Fernández, aunque el delantero mandó la pelota por encima del larguero.

Aparecía menos el conjunto del Principado, superado por la intensidad rojiblanca, mientras el equipo almeriense acumulaba centros laterales en busca de un remate que les permitiera abrir el marcador. Apenas uno, en el minuto 13, acabó en remate de Federico Bonini, que obligó a estirarse a Yaakobishvili, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego. El Almería seguía proyectado hacia adelante, encontrando espacios y generando sensación de dominio ante un rival que no terminaba de asentarse.

Áreas

El cuadro rojiblanco comenzó a mandar con mayor claridad, adueñándose de la posesión y situándose con frecuencia en campo contrario. En el minuto 33 llegó una de las llegadas más peligrosas: una falta lateral botada por Adrián Embarba al segundo palo fue prolongada por Bonini y el balón cayó a Patrick Soko, que picó de cabeza, pero se topó con una intervención providencial de Áron Yaakobishvili. Esa acción reforzó la sensación de que el Almería estaba cada vez más cerca del gol.

El conjunto indálico mantuvo el balón y buscó el área rival con insistencia. En el 35, Nelson Monte evitó de nuevo un remate claro de Lautaro, que estaba siendo el referente ofensivo del conjunto dirigido por Carles Manso. El despeje del defensa portugués acabó en saque de esquina y, dos minutos después, una acción de Sergio Arribas que terminó en falta no sancionada derivó en una llegada peligrosa. Lautaro se anticipó a Bonini y logró superar a Andrés Fernández, aunque el propio Bonini llegó a tiempo para sacar la pelota sobre la línea.

Secuelas

Y aún pudo haber más antes del descanso. En el minuto 40, un remate de Manu Nieto dentro del área pequeña salió fuera por escasos centímetros en una jugada llena de rechaces y transiciones rápidas. Apenas un minuto después, en el 41, Patrick Soko rozó el gol tras un pase extraordinario de Daijiro Chirino desde el suelo, pero su ejecución no encontró portería. En el 44, de nuevo Yaakobishvili sostuvo al Andorra con una parada decisiva para evitar que el camerunés pusiera al Almería por delante en el marcador.

Todo esto en un partido marcado por el 'toma y daca', un intercambio constante de golpes y oportunidades que dejó secuelas importantes para los rojiblancos. La semana próxima, ante el Burgos, habrá nuevo rompecabezas en la defensa: Nelson Monte jugó condicionado por una amarilla desde el minuto 14 y Federico Bonini tuvo que retirarse lesionado antes del descanso. Su salida obligó a la entrada del juvenil Pedro Fidel, que asumió la responsabilidad en un momento crítico del duelo.

Ida y vuelta

El segundo tiempo comenzó 'de nalgas' porque Lautaro 'picó' un par de acciones. En el 46, le ganó la acción a Álex Muñoz y su disparo se fue al lateral de la red. En el 47, el acierto de Andrés Fernández fue providencial porque el uruguayo se escapó tras el 'trasquilón' de Pedro Fidel y el remate del delantero andorrano lo evitó el cancerbero indálico por pausa y aguante.

Aunque Sergio Arribas, en el 52 buscó portería con un disparo que se marchó fuera, tras cruzarlo, el problema del Andorra es el gol. No lo tiene y, en el 52, hubo una demostración porque Manu Nieto se esperó en exceso y su disparo 'muere' entre Álex Muñoz y Nelson Monte o, en el 54, con un disparo de Thomas Carrique que frenó el palo derecho de la meta defendida por Andrés Fernández.

Paciencia

En el minuto 58, la UD Almería propuso llegada en una acción notable del portugués Gui Guedes que asistió a Patrick Soko, pero el disparo del camerunés se estrelló en las piernas de Gael Alonso, que se marchó a saque de esquina. En el 60, una acción rapidísima de Adrián Embarba, acabó con centro de éste para Dion Lopy, al que dejó solo ante Yaakobishvili, pero el disparo lo despejó el meta andorrano con la mano y con la cara.

El equipo indálico no varió su propuesta, continuó peleándolo. En el 68, llegó el premio en un partido que podía dominarlo en el marcador cualquiera. Rubi hizo cambios, dando entrada a Arnau Puigmal y a Thalys y el brasileño peleó por un balón en banda izquierda que acabó en pase para Stefan Dzodic, que subió para 'derivar' el balón al pasillo central. Arribas lo condujo, miró a la derecha por donde le acompañaba Arnau Puigmal, pero se tomó la libertad de disparar y batir a Yaakobishvili, que no pudo llegar.

Matar

El conjunto indálico mandó ante un Andorra que trató de meterse en el partido a base de incrementar su llegada, lo que provocó rémoras en defensa y eso, para un Almería tan efectivista, terminó siendo su sentencia. En el 79, Sergio Arribas recupera el balón y jugó con Dion Lopy, el senegalés hizo un giro para habilitar a Arnau Puigmal, cuyo disparo lo rechazó Yaakobishvili y Sergio Arribas, que no da puntadas sin hilo, aprovechó el balón para poner el 0-2 de la tranquilidad.

No bajó la guardia, ni el Andorra, en ataque, ni el Almería en defensa, aunque un descuido de marca le costó al cuadro rojiblanco terminar sufriendo porque, en el 93, un centro de Akman, desde la derecha, lo remató franco Manuel Nieto al que ni Nelson Monte ni Pedro Fidel siguieron.

El Almería encajaba y dejaba abierto el partido en un descuento al que sólo le quedaban dos minutos para cumplirse y que concluyó con un disparo de Justin García que atajó, sin más problemas, Andrés Fernández para que el equipo volviera a la senda del gol, tras dos jornadas sin vencer –el partido de Ceuta, que se perdió, y el del Huesca, que se empató sin ver portería rival, por primera vez en la temporada–. El triunfo permite a los indálicos estar 'flirteando' con los puestos altos de la clasificación, siendo Rey en el Principado.