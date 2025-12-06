Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Arribas, que intenta escapar de Martín Vila, cuajó un gran partido. A. Lof
UD Almería

El Almería reina en el Principado

Dos goles de Sergio Arribas decantan un partido equilibrado en el que el dominio de las áreas y la falta de pegada andorrana confirman al equipo indálico en la cabeza de la tabla

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:36

La UD Almería se adueñó del Principado con la certeza de quien sabe aprovechar sus oportunidades y castigar los errores rivales. A lo largo de ... los noventa minutos, el equipo mostró paciencia y precisión, combinando la intensidad en defensa con un ataque que buscaba espacios con inteligencia. Cada llegada se construía con cuidado, cada pase encontraba su destino y, cuando la ocasión surgía, los rojiblancos no fallaban. La eficacia ofensiva se convirtió en el sello de la jornada. Primero Arribas, con visión y decisión, y luego la combinación de Arnau Puigmal y el propio Arribas sentenciaron un duelo que podría haber caído para cualquiera, pero que terminó en triunfo para quienes supieron leer mejor el ritmo del juego en el Nou Estadi D'Encamp.

