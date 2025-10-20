El Almería se recupera de Córdoba, pero pierde efectivos para el partido ante el CD Castellón

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 20 de octubre 2025, 23:02 Comenta Compartir

La UD Almería retomó ayer los entrenamientos tras el empate conseguido en Córdoba, centrándose en la recuperación de los jugadores después del exigente desplazamiento. Los titulares en el Nuevo Arcángel realizaron trabajos de recuperación sobre el césped del anexo, mientras que los suplentes se ejercitaron con mayor intensidad para mantener el ritmo de competición y aprovechar la oportunidad, si la hubiera, por las ausencias, que seguirán estando, sobre todo en el centro de la zaga, tras la lesión sufrida por Chumi durante el partido ante los blanquiverdes, que se suma a la baja, el pasado domingo, de Nelson Monte, al que se espera recuperar.

El equipo rojiblanco mantiene su buena racha, sumando cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota y prepara ya el duelo del próximo domingo frente al CD Castellón, programado a las 18:30 horas en el UD Almería Stadium. Entre las buenas noticias para Rubi destacan el regreso del lateral zurdo Álex Muñoz, que no pudo estar en Córdoba, tras ver ante el Real Zaragoza la quinta amarilla del primer ciclo y tuvo que cumplir sanción, así como la disponibilidad de Selvi Clua, quien se ejercitó sin aparentes problemas tras ausentarse del derbi por precaución. Ya dijo Rubi, en la previa ante el descarte, que «hemos decidido hacer limpio del todo y que la semana que viene esté disponible».

La sesión fue más intensa para los que no jugaron en Córdoba. UDA Selvia Clua regresó con noramlidad. UDA Bruno Iribarne se estira durante la sesión de ayer. UDA Dozdic trabaja para recuperar la titularidad. UDA Thalys, con el balón, encara a Pedro Fidel. UDA 1 /

La parcela de mediocentros tiene suficientes 'recursos'. En Córdoba jugaron Dion Lopy e Iddrisu Baba, mientras que Stefan Dzodic jugó algunos minutos y Gui Guedes no fue utilizado. André Horta no viajó por una dolencia que iba a requerir de entre dos y tres semanas. Jugó frente al Deportivo de La Coruña y se lesionó en la previa del duelo frente al Real Zaragoza, una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, por lo que no estaría el domingo, con Fernando como duda.

La debilidad, como queda dicha, aparece como consecuencia de la baja de Chumi. Aridane jugó en su lugar, aunque el canario estuvo 'implicado' en un penalti que arrancó en una posible falta cometida sobre Iddrisu Baba, que no fue revisada. De todas formas, a andar se aprende andando y la inactividad ha podido pasarle factura. De todas formas, jugadores como Iddrisu Baba o Stefan Dzodic podrían aparecer en el centro de la zaga en el duelo dominical frente al conjunto orellut, siempre y cuando Nelson Monte no esté recuperado. Rubi apuntó en la previa que «ha ido siempre sobrecargando un poco de más el tema de la musculatura y tampoco tiene nada importante, pero es verdad que el doctor aconsejaba pararlo porque había un riesgo de rotura».