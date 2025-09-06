Almería B y Recreativo de Huelva exponen lo que quieren

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:07 Comenta Compartir

La UD Almería B encara el inicio de la nueva temporada en Segunda RFEF con un aire renovado y una plantilla prácticamente reconstruida. Bajo la dirección de Alberto Lasarte, que continúa en el cargo tras la notable temporada del curso pasado, el filial rojiblanco ha cerrado un mercado invernal frenético que se traduce en una docena de incorporaciones.

La apuesta por reforzar todas las líneas es evidente y refleja la ambición de un equipo que quiere ser protagonista en el grupo. En este sentido, llegaron antes de la clausura del mercado futbolistas llamados a marcar diferencias como los extremos Taufek Bayoud, Félix Pérez, Nico Fernández y Tomazinho, además del delantero Iker Burgos, el mediapunta Juan Asirón y el lateral derecho Vicente Agulló. También se sumaron el guardameta Zorro, el central Miguel Operé, el lateral izquierdo Martim Alberto y el centrocampista Miguel Romera. La última pieza fue Luis Martins, que terminó de completar un bloque rejuvenecido, profundo y con alternativas en todas las posiciones.

Una primera gran prueba

el conjunto almeriense abre el curso hoy domingo al mediodía en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos recibiendo al Recreativo de Huelva, un choque que servirá como primera gran prueba para medir el nivel del nuevo proyecto de los indálicos. La preparación ha dejado buenas sensaciones y ahora llega el momento de trasladarlas a la competición oficial. El filial rojiblanco confía en que el factor campo y el impulso de los recién llegados se conviertan en un arma para arrancar con fuerza. La exigencia del calendario no concede margen de error y un inicio positivo se antoja clave para afianzar la confianza en un grupo que, pese a los cambios, se ha mostrado cohesionado en las últimas semanas.

El preparador rojiblanco, que cumple su octava temporada en el conjunto indálico, remarcó que «hemos hecho bastantes cambios en el equipo, pero sí que es cierto que la Liga ha dado un salto competitivo. Este año son más los equipos que pelean por ascender y eso va a hacer que el nivel suba». El objetivo del filial pasa por «salvarse y a partir de ahí crecer lo máximo posible, lo primero es asegurar los 43-44 puntos», señalaba el técnico rojiblanco a los servicios de comunicación del club.

El Recreativo, por su parte, comparece en Almería como uno de los grandes aspirantes, aunque no exento de dificultades. El Decano llega al estreno con varios contratiempos físicos en su plantilla, que han lastrado la última semana de entrenamientos. Siete futbolistas, entre ellos Alberto López, Álex Carrasco, Caye Quintana, Roni, Pineau, Alejandro Viedma y Paolo Romero, trabajan para dejar atrás sus problemas y estar disponibles, aunque todo dependerá de la evolución de sus dolencias.

A pesar de ello, el club consiguió inscribir sin incidencias a los 24 futbolistas que formarán parte del plantel esta campaña, incluyendo a Javi Castellano, cuya ficha quedó pendiente del transfer internacional hasta el último momento.

El conjunto onubense, dirigido por Pedro Morilla, aterriza tras una semana en la que el objetivo de ajustar detalles tácticos y físicos de cara al duelo inaugural fue el eje del trabajo. En el entorno del club existe la convicción de que empezar con buen pie puede marcar el camino de un año en el que la exigencia será máxima para un equipo que se ha fijado metas altas, con el ascenso a la tercera categoría del fútbol nacional como principal objetivo.

De altura

El estreno de la competición, con arbitraje a cargo del castellano-manchego García Rubio, llega, por tanto, con un Almería B lleno de caras nuevas y con la ilusión de iniciar un ciclo competitivo en el que quiere hacerse fuerte en casa. El choque frente al Decano pondrá a prueba desde el primer día la solidez de un proyecto que ha apostado por juventud, talento y amplitud de plantilla para mirar al futuro con ambición.