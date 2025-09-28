El Almería recibirá al Castellón en tarde de domingo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

LaLiga hizo públicos los horarios correspondientes a la undécima jornada del campeonato, en la que la UD Almería recibirá al CD Castellón. El encuentro se disputará el domingo 26 de octubre, a partir de las 18.30 horas, en el UDAlmería Stadium, en una cita que volverá a medir al conjunto rojiblanco con uno de los equipos históricos del fútbol nacional.

Este anuncio llega en medio de un tramo exigente del calendario para el equipo de Rubi, que afrontará compromisos de gran dificultad en apenas unas semanas. Antes de medirse al Castellón, los almerienses deberán visitar el próximo fin de semana el siempre complicado Abanca Riazor, donde se verán las caras con el Deportivo de La Coruña, el sábado a las 16.15 horas.

Además, LaLiga ha confirmado que el Almería repetirá horario en sus tres siguientes compromisos de tarde, todos fijados a las 18.30. El primero será en casa, el sábado 11, frente al Real Zaragoza; posteriormente, el domingo 19, tocará viajar al Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba y, finalmente, el domingo 26, se cerrará el ciclo ante el Castellón en el UD Almería Stadium.