El Almería reacciona a la convocatoria de Luis Suárez con su país

Antonio del Rosal Miércoles, 4 de junio 2025, 16:04 Comenta Compartir

El pasado lunes por la tarde noche, saltaba la noticia en la que Luis Javier Suárez era convocado con Colombia, tras la lesión de Santos Borré. Casi 48 después la UD Almería se ha expresado tras la fatídica noticia en la que su mejor jugador no podrá estar en las semifinales del play off contra el Real Oviedo. En los canales oficiales del Almería no se ha publicado nada acerca de la convocatoria de Suárez con Colombia, ni ninguna nota, reprochando a La Liga que se permita la marcha de un jugador, mientras la Segunda División sigue sin terminar. Según ha podido saber Ideal, el gabinete de comunicación si que querían emitir un comunicado acerca de la marcha de Suárez, pero los dirigentes del cuadro indálico no se lo han permitido.

Finalmente, las quejas por parte de la entidad rojiblanca han sido publicadas y 'camufladas' en la noticia diaria de la web del Almería donde se informa de los entrenamientos rutinarios. Dentro del texto aparece la frase. «Luis Suárez, convocado a última hora por la selección absoluta de Colombia, y la del lateral Marc Pubill, que se encuentra con la sub-21 de España. Ni uno ni otro podrán estar el sábado en un encuentro de la máxima relevancia y exigencia al coincidir, de manera incoherente, los play-off de ascenso con partidos también oficiales de las selecciones nacionales que, como es sabido, tienen preferencia sobre los clubes a la hora de disponer de los futbolistas».

Contando con que la UD Almería elimine al Oviedo, Luis Javiers Suárez volvería a la disciplina rojiblanca el próximo jueves para finalizar la fase del play off, después de que Colombia juegue sus dos partidos contra Perú este viernes y el próximo miércoles contra Argentina.