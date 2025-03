El Almería B quiere seguir sembrando

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 30 de marzo 2025, 11:08 Comenta Compartir

La UD Almería B afronta hoy domingo, a las 12.00 en el Anexo del UDAlmería Stadium, un partido con el que consolidar su presencia en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. El equipo dirigido por Alberto Lasarte se ha hecho un asiduo para jugar por el salto de categoría, que sería un logro importante, más allá de lo que diera de sí esa última fase de la competición. Un premio a un equipo que ha estado en esa posición desde la novena jornada, acumulando 24 desde el inicio del campeonato en posiciones de playoff de ascenso o de ascenso directo.

Ganar al Xerez Deportivo no significaría nada más que un paso más, pero importante teniendo en cuenta que sólo quedan seis jornadas de Liga y a los de Alberto Lasarte les espera un 'panorama' complicado –también a los rivales–, pues deberá enfrentarse a UCAMMurcia y Juventud de Torremolinos, fuera, recibiendo entre ambas citas al Estepona.

La cita de este mediodía, arbitrada por el sevillano Gutiérrez Perera –será la segunda vez que esté en el Anexo, tras pitar el partido frente a la Balona (4-1)–, tiene ese tinte de 'crucial', porque los indálicos quieren seguir su racha en casa, donde ha ganado los últimos cuatro partidos, enmendada la pasada semana a domicilio al ganar en Don Benito, después de cinco jornadas consecutivas en las que no había logrado vencer.

Los puestos queman

El de la UDAlmería B no es una posición incómoda, pero sí que es cierto que estar en ella es como un caramelo para un equipo recién ascendido al que no hay que pedirle más. Cumple todos los requisitos para merecer el halago de sus aficionados. En condiciones normales al Xerez Deportivo, el rival de este mediodía, estar en posición de playout no es un demérito. En una categoría tan igualada esa posición es cuestión de un punto más o un punto menos y precisamente por esa búsqueda de una plaza tranquila es un rival peligroso.

La estadística dice que más complicado como local que como visitante, donde no ha ganado ninguno de sus últimos siete compromisos, con tres empates y cuatro derrotas. Lo de casa le da para pensar en una salvación que pasa por hacer un poquito más en sus compromisos a domicilio, donde sus puertas a cero le han reportado dos victorias –ganó al Cádiz Mirandilla (0-2) y al San Fernando (0-1 )– y cuatro empates –Águilas, Villanovense, Don Benito y Xerez–. Como visitante, además, se quedó sin marcar en seis partidos, con los últimos cuatro referidos sin encajar.

Recuperando efectivos

Alberto Lasarte recupera jugadores como los internacionales Svidersky y Perovic, así como Peñalver e Yago Paredes, y no se fía del rival, del que aseguraba que «es un equipo que si bien está basando un poco sus puntos a la fortaleza en casa, es un equipo que ha perdido los mismos partidos que nosotros, nueve, y que lleva 12 empates, eso quiere decir que está siempre muy cerca de competir bien los partidos. Sólo tuvo un borrón en Linares, el 4-0, que es verdad que no estuvieron bien, pero el resto de partidos, incluso en La Unión, empezó ganando y le puso las cosas muy difíciles al líder. Esperamos un equipo que se la está jugando y siempre se lo he dicho a mis jugadores. Tenemos el ejemplo de San Fernando, que cuando un equipo se la juega y otro no da la sensación de tener ese peligro, esa ansiedad. Las cosas pueden salir mal, así que muy en guardia con este equipo, que además nos gusta». De las virtudes señaló que «tiene unos mediapuntas muy buenos, es capaz de ser muy dinámico y es muy peligroso, como todos los de la categoría, que todos tienen sus virtudes. Este Xerez también las tiene y ya os adelanto que va a llevar un partido donde no va a ser nada fácil poder ganar».

Pero necesita lograrlo para que salgan las cuentas. «Sí, echando cuentas, igual que hemos hablado siempre de los famosos 44 puntos, dije que 53-54 puntos podían ser el playoff y quizás si los rivales aprietan puede ser algo más, pero ganándole al Xerez nos pondríamos con 50, que ya se acerca bastante al segundo objetivo clasificatorio puede ser el de jugar playoff. Luego nos viene el Tourmalet, pero hay que respetar mucho al Xerez, un equipo con el que tienes que competir muy bien. No nos va a poner las cosas fáciles, así que centrémonos en él».