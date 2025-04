El Almería B quiere la revancha

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 5 de abril 2025, 23:38 Comenta Compartir

La UD Almería B se enfrenta hoy a uno de los desafíos más importantes de la temporada en La Condomina. Con la mira puesta en escalar posiciones en el Grupo IV de Segunda RFEF, el filial rojiblanco buscará redimirse y demostrar que tiene la fortaleza necesaria para superar a un rival que, aunque ha mostrado buenos momentos, ahora se enfrenta a la urgencia de devolver puntos a favor.

El encuentro forma parte de la trigésima jornada de Liga, donde se vive una verdadera batalla entre los seis primeros clasificados, de los que uno se quedará fuera. En esta cita, los partidos se configuran como auténticos duelos de poder. Mientras el UCAM Murcia, que es tercer puesto, se prepara para reafirmar su posición arriba, el Almería B, ubicado en la cuarta posición, intentará cerrar la brecha y recuperar la confianza que sólo se consigue en la cancha.

Con altibajos

A pesar de que la segunda vuelta ha mostrado altibajos para ambos equipos, la UDA B destaca por su carácter combativo y la capacidad para sobreponerse a momentos complicados, especialmente tras haber enfrentado problemas de disponibilidad. Su rendimiento como visitante en la primera vuelta, con sólo una derrota, demuestra que sabe aprovechar la fortaleza de su juego en condiciones adversas. Ahora, con cinco jornadas restantes para el final de la fase regular, cada punto cuenta en la lucha por alcanzar uno de los codiciados puestos que permiten disputar los playoffs de ascenso.

Por su parte, el UCAM Murcia inició la temporada con gran determinación, llegando a liderar la tabla en el ecuador del campeonato con una ventaja de seis puntos. Aunque en la segunda vuelta ha registrado resultados algo irregulares, su victoria por 0-1 en la ida frente al filial le permitió tomar la delantera, lo que añade mayor presión sobre el Almería B. Sin embargo, este revés previo sirve como un estímulo para los almerienses, que no sólo buscan recuperar el protagonismo sino también demostrar que son capaces de reinventarse y superar a rivales de gran categoría como el universitario.

El choque en La Condomina es, por tanto, más que un simple partido; es una oportunidad para que la UD Almería B deje atrás los momentos complicados y afiance su ambición de ascenso. Con el camino hacia la Primera Federación –anteriormente conocida como Segunda B– al alcance, cada enfrentamiento se convierte en una pieza clave para conformar un cuadro competitivo que aspire a grandes logros en el futuro.

La lucha por el ascenso

La jornada no solo se reduce a este choque crucial. Los otros encuentros del fin de semana también aportan intensidad al ambiente: Juventud Torremolinos, La Unión, Estepona y At. Antoniano se enfrentarán en duelos que mantendrán la lucha por el ascenso encendida hasta los últimos minutos de la temporada. No obstante, toda la atención se centra en el duelo entre UD Almería B y UCAM Murcia, un partido que promete definir el rumbo de la competición en este grupo.

La igualdad en la clasificación es máxima, extendiéndose hasta la octava o novena posición, lo que añade un extra de emoción e incertidumbre a cada encuentro. Por ello, el partido de hoy se presenta como un auténtico reto, en el que la UD Almería B deberá hacer gala de la garra, la organización táctica y la calidad individual de sus jugadores para revertir la situación y tomar el control de su destino.

Con la afición expectante y el ambiente cargado de ilusión, la UD Almería B se prepara para salir al terreno de juego con la convicción de que hoy es el día para dejarse la piel en cada jugada. La historia y la calidad del equipo respaldan su ambición de escalar posiciones y acercarse al liderazgo del grupo. Frente a un UCAM Murcia que ha sabido capitalizar sus momentos de acierto, el desafío se convierte en una oportunidad para escribir un nuevo capítulo en la temporada y acercarse a los sueños de ascenso.

El reloj ya marca la cuenta regresiva para el inicio de este enfrentamiento que, arbitrado por García Rubio del comité castellano-manchego, promete emociones intensas y un espectáculo futbolístico de alto nivel. La UD Almería B tiene todo para brillar y dejar una huella imborrable en una jornada que puede definir su futuro en la competición.