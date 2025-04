El Almería B quiere ganar por si las moscas

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 26 de abril 2025, 23:43 Comenta Compartir

Sería injusto que el 'campañón' que ha hecho la UDAlmería B no tenga el merecido premio. Pero el fútbol es así de cruel y los puntos pesan infinitamente más que la imagen para un equipo almeriense que se ha caído en la segunda vuelta del campeonato, pero que, aún ha sido, ha acumulado 26 jornadas, de las 32 que se llevan disputadas, teniendo los dos pies en zona de playoff de ascenso.

El dato es interesante si se tiene en cuenta que el equipo de Alberto Lasarte es un recién ascendido a Segunda RFEF, tras una meritoria campaña –la del curso pasado– en la que se hizo acreedor a una plaza entre esta categoría, además de ser un filial que ha debido nutrir de efectivos al primer equipo por la corta plantilla de éste. Y eso, sin lugar a dudas, ha sido un impedimento para poder llegar más lejos en la clasificación.

Jugar el playoff no está descartado, aunque para ello las victorias en los dos partidos que quedan por disputarse son obligatorias. La de hoy, desde las 12.00 del mediodía, le enfrenta al Cádiz Mirandilla –el único equipo que logró ganarle a los de Alberto Lasarte jugando éstos de visitantes–, que no le impidió dejar la cola de la clasificación en la que todavía pelea. De hecho, una derrota podría tener consecuencias más graves porque le obligaría a ganar el último partido del campeonato a vida o muerte, si es que tiene algunas posibilidades.

Obligación

Porque el que juega al fútbol en la categoría que sea no quiere nada más que ganar y si esto no conduce a nada al menos darse un premio por acabar de la mejor manera posible, los indálicos acuden a la cita como séptimos en la clasificación y necesitados de alcanzar la quinta plaza para jugar el playoff de ascenso. Cuentan con 48 puntos, mientras que el Xerez CD es sexto con 49 y el Estepona quinto con 51. Los malagueños afrontan la jornada a domicilio en el campo del Minera que no aspira a nada ya, mientras que los jerezanos tienen derbi contra el Xerez DFC, que lucha por la permanencia.

El Almería B confía en que se den los marcadores necesarios para llegar a la última jornada en Orihuela, que tiene los deberes hechos, con posibilidades de alcanzar la promoción de ascenso. Los almerienses le tienen ganado el golaveraje al Xerez, pero no al Estepona, y esta circunstancia es un hándicap. De hecho, si Estepona y Antoniano, al que sí se le tiene ganado el golaveraje, consiguen ganar el filial habrá dicho adiós a sus opciones de jugar la promoción.

Lasarte habló en UDA Radio sobre el partido y decía que «ganando los dos partidos tenemos opciones, tenemos que empezar por ganar el Cádiz, es un rival que es un filial como nosotros en casa, que allí perdimos, fue creo nuestra primera derrota fuera de casa, la de Cádiz, y con la máxima ilusión de intentar ganar y que a las dos de la tarde tengamos esa vida, que yo creo que sería mucha casualidad que todos los resultados se dieran en contra, creo que algún resultado se va a dar a favor y eso nos va a dar opciones para Orihuela, que es todo lo que buscamos, pero no quiero mirar más allá de ganar al Cádiz y luego lo demás ya no depende de nosotros».

Sí es cierto que, pese a todo, no hacerlo sería un palo. «Está claro que por un lado estamos decepcionados porque la última racha, sobre todo ese partido en casa del Estepona, nos dinamitó muchas opciones, pero la temporada es positiva y recuperar a los jugadores y explicarles que todo es un premio, que hay otro equipo que está en bastantes peores circunstancias que nosotros y que lo tienen que afrontar así, como un premio que ganando probablemente a las dos sigas teniendo opciones y vayas a Orihuela con esa ilusión».

El partido se disputa en el Anexo del UD Almería Stadium desde las 12.00 h., con arbitraje del canario Johan González Rodríguez.