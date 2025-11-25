Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Almería quiere dar el salto al liderato. UDA
UD Almería

El Almería quiere entonar lo de «como decíamos ayer»

En la primera parte, Ceuta y los indálicos firmaron el empate, la segunda tiene la obligación para ambos equipos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Retomar lo interrumpido es un acto de audacia, una forma de resistencia frente al olvido. Como hicieron Fray Luis de León y Unamuno al volver ... a sus cátedras tras años de cautiverio, el hilo no se rompe aunque se vuelva invisible y lo suspendido reclama su resolución con una fuerza casi moral. En ese mismo espíritu regresa el partido entre Ceuta y Almería, detenido en noviembre por el fallecimiento de un aficionado ceutí, un suceso que convirtió la emoción de la tarde en un silencio absoluto. Ahora, el encuentro vuelve a abrirse con un empate que quedó flotando en el aire y con la tensión suspendida sobre el césped del Murube, como si las líneas del campo hubieran retenido la memoria exacta del momento en que todo se detuvo.

