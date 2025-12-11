El Almería quiere cerrar el 2025 a lo grande ante su afición con el Burgos

El Almería ya trabaja a puerta cerrada para preparar el que será su último partido en casa del año 2025. El encuentro, programado para el ... domingo a las 18:30 horas en el UD Almería Stadium, medirá a los rojiblancos con un Burgos CF que se ha caracterizado esta temporada por su solidez como visitante, condición en la que ha firmado mejores resultados que en su propio feudo. El choque se presenta, por tanto, como un test exigente para los de Alberto Lasarte, que buscan despedir el año ante su afición con buenas sensaciones. Tras el reciente resembrado del césped del Anexo, la plantilla volvió a ejercitarse en esta instalación, donde también llevará a cabo la sesión del jueves. Las dos últimas jornadas de trabajo —viernes y sábado— se desarrollarán ya en el escenario del encuentro, con el objetivo de afinar los detalles tácticos y ajustar el plan de partido sobre el mismo terreno en el que se disputarán los tres puntos.

Crecimiento grupal

El Almería llega a esta cita con la motivación de mejorar el sabor de boca que dejó el empate ante el Huesca en su anterior duelo como local. Aunque sumó un punto, el equipo considera que mereció más y quiere convertir ese pequeño tropiezo en un impulso para cerrar 2025 en casa con una victoria que le permita seguir asentado en los puestos altos de la clasificación, un objetivo que ha mantenido vivo gracias a su regularidad en el campeonato. El rival, sin embargo, no lo pondrá fácil. El Burgos CF ocupa actualmente la sexta posición, dentro de la zona de promoción de ascenso, pero atraviesa su momento más delicado de la temporada. Las tres derrotas consecutivas encajadas en las últimas jornadas han encendido las alarmas en el conjunto que dirige Luis Miguel Ramis, que llega a Almería con la necesidad de reaccionar cuanto antes para no poner en riesgo su posición privilegiada. Pese a su mala dinámica reciente, los burgaleses se aferran a un dato que invita al optimismo en su expedición: su fortaleza como visitantes. Lejos de El Plantío han firmado cuatro victorias de mucho mérito —en los estadios del Sporting de Gijón (2-3), Cádiz CF (1-3), Leganés (1-2) y Mirandés (0-2)— además de un valioso empate en La Coruña. Cuando han caído como visitantes, lo han hecho siempre por la mínima, en sus duelos ante Andorra (2-1), Huesca (2-1) y Ceuta (1-0), resultados que reflejan su competitividad incluso en los días menos inspirados. El partido del domingo se perfila, por tanto, como un desafío de gran exigencia para un Almería que deberá exhibir su mejor versión para superar a uno de los equipos más sólidos de la categoría. El Burgos, práctico y muy ordenado, destaca también por ser uno de los conjuntos menos goleados del campeonato, un factor que obliga a los rojiblancos a afinar su puntería y mantener la concentración durante los 90 minutos.

El ambiente en el UD Almería Stadium promete ser de gala, con una afición que quiere empujar a los suyos hacia un triunfo que permita iniciar 2026 con ambición, confianza y la convicción de que el equipo está en el camino adecuado para luchar por grandes objetivos.

Formación rojiblanca

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha rubricado este martes un importante convenio de colaboración con representantes de siete clubes históricos del fútbol andaluz. El acuerdo, que pretende «impulsar y potenciar» la Formación Profesional (FP) en la comunidad, involucra a entidades de amplio arraigo deportivo: la Unión Deportiva Almería, el Cádiz Club de Fútbol, el Córdoba CF, el Granada CF, el Real Club Recreativo de Huelva, el Real Jaén y el Málaga CF.

Durante el acto, celebrado en Sevilla, Castillo destacó que esta alianza supone un paso decisivo para seguir fortaleciendo el vínculo entre el ámbito educativo y el tejido social y profesional de Andalucía. Gracias a este convenio, los clubes ofrecerán plazas de prácticas a estudiantes matriculados en diferentes ciclos formativos, generando así nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan aplicar sus conocimientos en entornos reales de trabajo. Esta experiencia permitirá a los alumnos adquirir habilidades específicas, mejorar su empleabilidad y conocer de primera mano el funcionamiento interno de entidades deportivas de alto nivel.

El acuerdo, además, abre la puerta a la colaboración en diversos perfiles profesionales que van mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Los estudiantes podrán integrarse en departamentos vinculados a la gestión administrativa, mantenimiento de instalaciones, comunicación, marketing, fisioterapia, preparación física, seguridad, producción audiovisual, informática o atención al público, entre otros ámbitos. La consejera subrayó que esta diversidad convierte a los clubes en espacios formativos de enorme valor