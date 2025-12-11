Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chirino sonriente durante un entrenamiento UDA
UD Almería

El Almería quiere cerrar el 2025 a lo grande ante su afición con el Burgos

Los burgaleses llegan en puestos de promoción a este choque ante la UDA; Ramis vuelve a la que fue su casa en el 2017

Antonio del Rosal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 19:43

El Almería ya trabaja a puerta cerrada para preparar el que será su último partido en casa del año 2025. El encuentro, programado para el ... domingo a las 18:30 horas en el UD Almería Stadium, medirá a los rojiblancos con un Burgos CF que se ha caracterizado esta temporada por su solidez como visitante, condición en la que ha firmado mejores resultados que en su propio feudo. El choque se presenta, por tanto, como un test exigente para los de Alberto Lasarte, que buscan despedir el año ante su afición con buenas sensaciones. Tras el reciente resembrado del césped del Anexo, la plantilla volvió a ejercitarse en esta instalación, donde también llevará a cabo la sesión del jueves. Las dos últimas jornadas de trabajo —viernes y sábado— se desarrollarán ya en el escenario del encuentro, con el objetivo de afinar los detalles tácticos y ajustar el plan de partido sobre el mismo terreno en el que se disputarán los tres puntos.

