El Almería quiere a otro canterano del Real Madrid

Antonio del Rosal Miércoles, 16 de julio 2025, 12:45 Comenta Compartir

La UD Almería sigue trabajando en la parcela deportiva para reforzar el equipo, tanto el primer equipo como el filial. El conjunto dirigido por Alberto Lasarte ha realizado hasta siete fichajes y el octavo, apunta que será Miguel Romera, mediocentro del Real Madrid Castilla. Según el peridista, Ángel García (Cazurreando) ha publicado en su cuenta de Twitter que el jugador del Castilla está cerca de firmar por el Almería B. El futbolistas natural de Almería, en concreto de La Cañada, podría retornar u vivir una segunda etapa en la 'Academia'.

El futbolista es hermano de Dani Romera, ex jugador del Almería, equipo con el que el 'cañaero' llegó a debutar en Primera División. Ahora mismo se encuentra jugando en el Hércules de Alicante y cuenta con más de 100 partidos en Segunda División. El joven jugador del filial del Madrid, tiene 23 años y destaca por su liderazgo en el centro del campo y su calidad con la pierna izquierda. Miguel Romera ya estuvo en la cantera del Almería entre el 2014 y el 2018.

En el año 2018, Miguel Romera se marchó a la 'Fábrica'. El almeriense llegó para jugar en el Juvenil C del Real Madrid y ha ido avanzando progresivamente al paso de los años. Después de figurar en el Juvenil B y en el A en las siguientes temporadas. En el 2021, con 19 años, el Madrid toma la decisión de mandarle cedido al Móstoles. En Segunda Federación, Miguel no se adapta bien. Empezó siendo titular indiscutible, pero no consigue adaptarse a su nuevo equipo. Tras un poco más de 1.300 minutos repartidos en 26 encuentros, el andaluz regresa al equipo de Chamartín. Con el segundo filial blanco, el centrocampista empieza a ganar galones. El primer año, Miguel marcó su primer gol en Tercera Federación y aunque el Rela Madrid C rozó el ascenso, Romera empieza a coger peso. Lo confirmaría al año siguiente cuando se convierte en el segundo capitán del equipo, logrando alcanzar la promoción de ascenso a Segunda Rfef.