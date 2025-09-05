El Almería protagoniza el fichaje más caro de Segunda

Antonio del Rosal Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La revolución que ha hecho en el vestuario la UD Almería ha sido una de las mayores que se recuerdan en la última década del club andaluz. Hasta 30 operaciones se concretaron este verano en la 'Vega de Acá' entre llegadas y salidas a la UDA. Esto ha significado que la entidad rojiblanca le tocara rascarse el bolsillo, pero sin despilfarrar a pesar de que sacó alrededor de 38 millones por la venta de Suárez y Pubill. Una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes estival, toca hacer balance, y al Almería le salen las cuentas a pesar de haber sido el club que ha realizado el fichaje más caro de toda la categoría, se trata, de la contratación del brasileño Thalys. El delantero de 20 años es una promesa del fútbol brasileño y el Almería pagó 6 millones de euros para hacerse con él. El segundo fichaje más caro que se ha producido durante estos meses lo protagoniza el Racing de Santander; los cántabros han firmado el segundo fichaje más caro del fútbol de 'plata' con la incorporación de Gustavo Puerta. El colombiano abandonó el Bayern Leverkusen después de que el Racing pagará 3,5 millones de euros por el centrocampista. En el tercer puesto del podium está Bonini, el italiano salió del Catanzaro, después de que el conjunto indálico pagara unos 3 millones de euros.

Revolución rojiblanca La UD Almería ha protagonizado una auténtica revolución de mercado durante el verano de 2025, con más de treinta movimientos entre incorporaciones y salidas que buscan corregir el rumbo deportivo y financiero tras el descenso y la frustrada temporada anterior.

En total, se concretaron once altas y dieciséis salidas. Ando el equilibrio deseado. Entre los fichajes más destacados destacan la llegada del portero veterano Andrés Fernández, libre tras su paso por el Levante UD, y el regreso del central portugués Nelson Monte, procedente del Málaga CF. Ambos incorporaciones aportan experiencia a un vestuario renovado.

La defensa ha sido una de las zonas más reforzadas, con la llegada de Álex Muñoz como lateral izquierdo, y nuevos centrales como Daijiro Chirino, Marcos Luna y Federico Bonini. Estas incorporaciones, junto a Nelson Monte, refuerzan la última línea del equipo. En el centro del campo, el club ha apostado por consolidar el bloque manteniendo a piezas clave como Dion Lopy e Iddrisu Baba, y reforzando la sala de máquinas con las incorporaciones de Stefan Dzodic y el mediocentro ofensivo André Horta. En ataque, la UD Almería ha protagonizado movimientos mucho más ofensivos. El fichaje más mediático ha sido el de Thalys Henrique, joven promesa del Palmeiras con capacidad para jugar de extremo o media punta. Se suma Patrick Soko, procedente del Huesca, y el retorno de Adrián Embarba tras su cesión. De manera estratégica, el club ha podido incorporar cinco jugadores a coste cero: Patrick Soko, Álex Muñoz, Stefan Dzodic, Chumi y Andrés Fernández. El resto, como Chirino (2 M€), Luna (600 000 €) y Monte (400 000 €), supusieron inversiones moderadas.

Fichajes 'frustrados'

El mercado también deja otros desafíos. El futuro del extremo Oriol Soldevila, con formación en 'La Masía' y un perfil buscado por su capacidad de desborde, sigue en el aire: el club lo tiene en su agenda como posible refuerzo si logran ajustar el precio demandado. Otro de los jugadores que sonó para el extremo izquierdo del Almería fue Virgili, el joven de 19 años se decantó por un equipo de Primera División como el RCD Mallorca, aunque el Almería apostó fuerte por el juvenil, pero no llegó a la oferta del club balear que puso 3,5 millones de euros sobre la mesa para llevarse al delantero.

Fichajes 'nobeles'

Desde el punto de vista económico, el club ha logrado un balance positivo cercano a los 40 millones de euros, con grandes ventas como la de Luis Javier Suárez al Sporting de Portugal por más de 22 millones, y la de Marc Pubill al Atlético de Madrid por unos 16 millones. A estos movimientos se suma la inminente salida de Dion Lopy, con propuestas importantes procedentes de Inglaterra y Francia, en una operación que podría rondar los 25 millones y reforzar aún más la tesorería del club. Con la incorporación de Thalys cerrando el mercado, la plantilla almeriense queda conformada por 23 jugadores del primer equipo, con tres dorsales libres disponibles para posibles incorporaciones en el mercado de invierno.

La política deportiva de la UD Almería se ha basado en la mezcla de experiencia (como Andrés Fernández y Nelson Monte), juventud con proyección (Thalys, Dzodic, Soko), y retornos estratégicos de cedidos (Embarba, Chumi, Arnau Solà, entre otros), con la meta clara de regresar a la Primera División. Así, el Almería cierra un mercado veraniego ambicioso, equilibrado y proyectado hacia el éxito económico, con una plantilla rejuvenecida, reforzada y preparada para liderar la Segunda División e intentar el ansiado ascenso. El reto está en demostrar en el campo que la inversión ha valido la pena, todo ello dependerá de Rubi que debe de engrasar bien la 'máquina' rojiblanca.