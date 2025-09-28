El Almería B 'no se presenta' ante la Deportiva Minera

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

Al Almería B se le esperaba en esta cuarta jornada, con la esperanza de que repitiera la buena imagen que había ofrecido en su primera salida del campeonato, aquella victoria trabajada en Málaga frente al Malagueño que alimentó la ilusión. Sin embargo, en el Llano del Beal nada funcionó. El equipo de Alberto Lasarte se quedó sin ideas, sin frescura y, sobre todo, sin capacidad de respuesta ante una Deportiva Minera que confirmó que va muy en serio en esta liga. El marcador del Ángel Celdrán, que parecía funcionar como un intermitente, fue encendiendo uno tras otro los goles locales, hasta alcanzar el cuarto tanto. A partir de ahí se detuvo, y casi mejor para los rojiblancos, porque la sensación era que, de haber apretado un poco más, el rival podía haber firmado una goleada aún más amplia.

Deportiva Minera: Álex Lázaro;Mirapeix, Manu Galán, Damián Petcoff, Roberto Alarcón (Eghosa Bello, m. 82);Rubén Mesa (Barceló, m. 82), Omar Perdomo (Kamal, m. 63);Salinas, Ayala (Paco Torres, m. 44), Sebas Holgado, y Kike Carrasco (Álex Zorrilla, m. 63). 4 - 0 UD Almería B: Jesús López; Luis Martins, Miguel, Edu Plá, Pedro Fidel (Hou, m. 46), Alberto (Torres, m. 74); Josema, Joan Gázquez (Marsu, m. 66), Asirón (Taufek, m. 46);Marciano y Yago Paredes (Tomazinho, m. 46). Goles: 1-0, m. 3:Salinas. 2-0, m. 33:Rubén Mesa. 3-0, m. 39:Rubén Mesa. 4-0, m. 45+4:Rubén Mesa.

Árbitro: Rodríguez Carballo, valenciano. Amonestó a los rojiblancos Pedro Fidel (m. 22), Tomazinho (m. 58) y Joan Gázquez (m. 62).

El conjunto cartagenero, invicto hasta la fecha, volvió a demostrar que sabe a lo que juega, que domina su escenario y que impone su experiencia ante cualquier adversario. El filial almeriense, en cambio, apenas encontró vías de acceso al área rival. Sus llegadas fueron contadas con los dedos de una mano, siempre aisladas, sin continuidad ni peligro real. Tanto fue así que Álex Lázaro, portero de la Minera, vivió una tarde plácida, casi sin intervenir, como espectador privilegiado de la contundencia ofensiva de sus compañeros.

Un inicio que marcó el guion

El choque se torció demasiado pronto. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Salinas aprovechó un desajuste defensivo para batir a Jesús López y adelantar a la Minera. El golpe dejó tocado al cuadro de Lasarte, que no terminaba de asentarse en el césped ni de entender el ritmo del encuentro. A los 16 minutos, Ayala obligó a lucirse al guardameta rojiblanco, que evitó el 2-0 con una parada de reflejos, pero la sensación de fragilidad era evidente.

El Almería B trató de reaccionar en el 32 con un disparo de Marciano, que buscó sorprender a Lázaro. Fue un espejismo. Apenas un minuto después, en el 33, Rubén Mesa encontró el espacio necesario para firmar el 2-0, hiriendo de gravedad la moral visitante. Lo peor aún estaba por llegar. En el 39, el mismo Rubén Mesa volvió a aparecer, esta vez con un espectacular remate de tijera que se coló en la portería almeriense y puso el 3-0 en el electrónico. Una acción brillante, pero también una muestra clara de las carencias defensivas del filial, incapaz de frenar al delantero local.

Sin capacidad de respuesta

El mazazo definitivo llegó antes del descanso. Otra vez Rubén Mesa, incontenible para la zaga rojiblanca, culminó otra jugada de ataque y estableció el 4-0 que hundía definitivamente al equipo de Lasarte. El técnico almeriense trató de reordenar las piezas en vestuarios, pero el paso por el descanso no cambió nada.

La segunda parte fue un querer y no poder de los visitantes. La Minera, con el partido completamente controlado, bajó una marcha, pero aun así mantuvo el dominio y siguió generando ocasiones. En el 55, Alarcón rozó el quinto tanto con un disparo tras un córner que obligó a Jesús López a intervenir de nuevo para salvar a los suyos. Sin apenas noticias ofensivas del filial, el cuadro local volvió a rondar la 'manita' en el 68, cuando Óscar Zorrilla dispuso de otra ocasión clara, pero su disparo se marchó desviado por poco.

Una derrota para reflexionar

El pitido final confirmó la dura realidad: el Almería B no estuvo nunca en condiciones de disputar el partido. El filial acusó la falta de experiencia, la juventud de una plantilla en construcción y la falta de mecanismos colectivos que ya había señalado su técnico en semanas anteriores. Frente a ellos, una Minera lanzada, que prolonga su condición de invicta y que confirma, a cada jornada, que es candidata a ocupar la parte alta de la clasificación.

Para los rojiblancos, la derrota debe servir como toque de atención. El campeonato es largo, pero la categoría no concede treguas. Aprender de los errores y recuperar cuanto antes la identidad mostrada en Málaga se convierte en una obligación inmediata si el equipo no quiere verse arrastrado por la inercia negativa.