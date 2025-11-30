Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

UD Almería

El Almería B, presa de las muchas sombras en área rival

La falta de fluidez en ataque impide al equipo de José María Salmerón superar a un Atlético Antoniano con poca presencia en ataque

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

El balón circuló con precisión entre los jugadores, como si el centro del campo hubiera sido un tablero donde cada movimiento se calculaba y cada ... pase medía consecuencias. El Almería B dominó con meticulosidad, pero sus aproximaciones al área se encontraron con un Antoniano que se cerró con firmeza, sin conceder espacios ni permitir fisuras. Los disparos y centros toparon con obstáculos o se desvanecieron antes de generar peligro, dejando la sensación de un duelo táctico donde la paciencia y el control superaron a la fuerza bruta y al riesgo. Las sombras de los jugadores se alargaban sobre el césped, acompañando un partido en el que la intención era evidente, pero el gol permaneció esquivo.

