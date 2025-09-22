Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los rojiblancos que quieran ir a Las Palmas pueden comprar las entradas ya. A. Lof
UD Almería

El Almería pone a la venta las entradas para estar en Las Palmas

Los aficionados interesados podrán realizar su reserva de manera online a través de la plataforma habilitada para abonados, en abonados.udalmeriasad.com, hasta las 14:00 h. de mañana.

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:08

La UDA ha puesto a disposición de sus abonados las entradas para el partido que enfrentará al equipo rojiblanco con la UD Las Palmas el sábado, a las 21:00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Las localidades, cuyo precio es de 20 euros, están únicamente reservadas para los abonados de la temporada 25/26. Los aficionados interesados podrán realizar su reserva de manera online a través de la plataforma habilitada para abonados, en abonados.udalmeriasad.com, hasta las 14:00 h. de mañana.

Una vez completado el proceso de reserva, las entradas serán enviadas directamente al correo electrónico registrado por cada abonado en el momento de formalizar su abono, garantizando así que cada seguidor reciba su localidad sin desplazarse.

Con este sistema, la UDA busca facilitar el acceso de sus aficionados a uno de los partidos más esperados de la temporada, asegurando que los seguidores puedan apoyar al equipo en un desplazamiento complicado y en un escenario exigente como es el Estadio de Gran Canaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  8. 8

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  9. 9 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  10. 10

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería pone a la venta las entradas para estar en Las Palmas

El Almería pone a la venta las entradas para estar en Las Palmas