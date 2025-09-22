El Almería pone a la venta las entradas para estar en Las Palmas

Los rojiblancos que quieran ir a Las Palmas pueden comprar las entradas ya.

La UDA ha puesto a disposición de sus abonados las entradas para el partido que enfrentará al equipo rojiblanco con la UD Las Palmas el sábado, a las 21:00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Las localidades, cuyo precio es de 20 euros, están únicamente reservadas para los abonados de la temporada 25/26. Los aficionados interesados podrán realizar su reserva de manera online a través de la plataforma habilitada para abonados, en abonados.udalmeriasad.com, hasta las 14:00 h. de mañana.

Una vez completado el proceso de reserva, las entradas serán enviadas directamente al correo electrónico registrado por cada abonado en el momento de formalizar su abono, garantizando así que cada seguidor reciba su localidad sin desplazarse.

Con este sistema, la UDA busca facilitar el acceso de sus aficionados a uno de los partidos más esperados de la temporada, asegurando que los seguidores puedan apoyar al equipo en un desplazamiento complicado y en un escenario exigente como es el Estadio de Gran Canaria.