La UD Almería pone a la venta las entradas para el duelo dominical

Las entradas para el partido que disputarán la UD Almería y el CD Castellón el próximo domingo en el UD Almería Stadium, desde las 18:30 horas, ya están a la venta online en tickets.udalmeriasad.com al precio de 40 euros en tribuna (20 la infantil), 30 y 15 en preferencia y 20 y 10 en fondos. En esta última ubicación, detrás de las porterías, habrá disponibilidad si los abonados liberan su asiento, ya que se completó el aforo en la campaña de abonos, como se informó anteriormente.

El encuentro tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, a las 18:30 horas, en el UD Almería Stadium y la venta online estará activa hasta las 16:30 del mismo día de la celebración del encuentro. Posteriormente, los aficionados podrán adquirir las localidades en las taquillas del recinto almeriense si quedaran disponibles.

Los abonados rojiblancos podrán acceder con su carné de abonado a la citada confrontación, correspondiente a la undécima jornada del campeonato de Liga de Segunda.