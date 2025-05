La UD Almería pone en venta las entradas para Anduva

Juanjo Aguilera Almería Martes, 20 de mayo 2025, 13:58 Comenta Compartir

No es Esparta, es Anduva. Y no es una guerra, es fútbol. Pero la pasión, el orgullo y la fidelidad son los mismos. 300 abonados rojiblancos, aproximadamente, están dispuestos a recorrer la noche, desafiar la distancia y estar al lado de su equipo en un viaje que no se mide en kilómetros, sino en fervor. La UD Almería ha puesto en marcha un operativo especial para garantizar que su afición no falte a esta cita tan decisiva. No será un desplazamiento tan masivo como los realizados a Málaga, Granada o Cartagena, pero lo que den los 300 será tan importante como los de otros días.

El domingo 25 de mayo, a las 18:30 horas, la UD Almería se enfrentará al CD Mirandés en el Estadio Municipal de Anduva. Para que los seguidores rojiblancos no se queden atrás, el club ha habilitado la venta exclusiva de entradas para abonados, disponibles por 25 euros a través del portal online abonados.udalmeriasad.com. El plazo para adquirirlas estará abierto hasta mañana miércoles, 21 de mayo, a las 14:00 horas. Tras la compra, las entradas serán enviadas de manera digital al correo electrónico del abonado.

Y no sólo eso. Para facilitar el desplazamiento y asegurar que los 300 guerreros rojiblancos lleguen a Anduva sin obstáculos, la UD Almería fletará autobuses gratuitos. Los autocares saldrán desde los aparcamientos de Preferencia del UD Almería Stadium el sábado, 24 de mayo, a las 23:00 horas. El club cubrirá el trayecto de ida y vuelta y sólo los abonados que hayan adquirido previamente su entrada podrán disfrutar de este viaje.

Esta travesía no será fácil, pero la UD Almería sabe que no hay batalla imposible cuando la afición está dispuesta a todo. Serán 300. Y serán leyenda. A los valientes que se sumen a este desplazamiento se les garantiza una experiencia única, un viaje que no sólo será físico, sino también emocional. Ojalá sea un viaje para recordar y vivir el fútbol desde la grada visitante, junto a los suyos.