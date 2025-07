Un Almería con la 'pólvora mojada' no puede con el Marbella

Antonio del Rosal Jueves, 31 de julio 2025, 12:10 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

La UD Almería encaró el último partido en Marbella, presentando un once tipo que bien podría ser el de la primera jornada en la Liga Hypermotion. Con Chumi en el eje de la retaguardia y arriba futbolistas como Embarba y y Arribas. El conjunto rojiblanco madrugó para disputar su tercer 'test' del verano, a pesar de jugar a primera hora de la mañana. Ambos equipos mostraron una gran intensidad en el arranque del partido, incluso alguno de los efectivos del Marbella se empleó con gran intensidad.

Las primeras llegadas las puso el Marbella, pero poco a poco la UD Almería fue comiéndole terreno al equipo malagueño hasta que en el minuto 18, los hombres de Rubi ya se habían hecho con la posesión del esférico y de la iniciativa del partido. La primera ocasión clara del Almería tuvo Nelson Monte en el minuto 22, un balón suelto en el área pequeña que el defensa mandó al 'limbo', para suerte del Almería la jugada estaba invalidad por fuera de juego. La mayor parte del peso ofensivo del equipo indálico era por el costado izquierdo, iniciado por Perovic. Una situación similar a la que se produjo en la primera parte del amistoso contra el Marbella.

El montenegrino de nuevo fue el futbolista mas desequilibrante del Almería, encarando, regateando, poniendo centros al área y ayudando en defensa. Unos minutos antes del descanso, Embarba tuvo un disparo desde la frontal que repelió la defensa del Marbella. A la salida de un córner, el madrileño aprovechó un rechace que se quedó en la media luna, pero el disparo no logró ver portería. El Almería fue el claro dominador de la primera parte, se vio a un equipo muy plantado sobre el verde, con las ideas muy claras y ejerciendo una presión alta. Aunque el Marbella, también hizo daño al cuadro rojiblanco, con algunas pases filtrados. Todavía queda mucho por pulir a nivel defensivo.

André Horta que debutaba con los rojiblancos, dejó algunas muestras de su calidad y tuvo presencia en la medular. Mucho más que Selvi Clua o que Lázaro Vinicius que apenas tocó balones durante el primer periodo. A pesar de la superioridad del Almería, no hubo ningún disparo entre los tres palos, por parte de ninguno de los dos equipos.

Segunda parte

En el segundo acto, el conjunto rojiblanco salió más enchufado y generó más ocasiones. Rubi sacó más potencial ofensivo, tras el descanso, dando entrada a Soko, Arnau y Baptistao. Nada más arrancar en el minuto 47, Lázaro Vinicius tuvo una de las primeras ocasiones claras del encuentro, con un remate con el exterior que se marchó al lateral de la red. La segunda parte fue un auténtico monólogo de los indálicos, ya que metieron más intensidad y tuvieron más verticalidad, esto se tradujo en ocasiones, pero al equipo le faltó efectividad. El 'carrusel' de ocasiones del Almería empezó con Lázaro Vinicius y continuó con Soko, el delantero las tuvo de todos los colores pero fue uno de esos días en los que la pelotita no quiso entrar. El ex jugador del Huesca tuvo un remate de cabeza dentro del área en el minuto 67, pero el portero del Marbella hizo una gran parada para evitar el gol.

Unos minutos antes, Álex Muñoz, que hizo un partido muy completo en el costado izquierdo, realizó un 'zurdazo' desde la frontal que iba como un misil hacia el fondo de las mallas, pero de nuevo Vassilev despejó el balón a córner. A todo esto, Gui Guedes entró en el partido y se convirtió en el 'timón' de la UD Almería repartiendo juego por todo el campo y distribuyendo balones a sus compañeros. Aunque el Marbella estaba esperando su momento, a pesar de no rascar bola, fue en el minuto 78 cuando el equipo marbellí realizó un gran contragolpe, finalizando la jugada con un remate desde dentro del área. El disparo de Du lo repelió Fernando, el rechace cayó en las botas de Aitor Puñal que acabó mandando su remate fuera de los tres palos.

El Almería seguía insistiendo buscando el 1-0, pero no tenía fortuna. Soko, en el minuto 83, de nuevo tuvo otra ocasión clara en sus botas. El rojiblanco realizó un disparo desde los once metros, sin ninguna oposición de los defensas, pero su remate no vio portería. Esta ocasión fue una gran jugada del Almería con pocos toques, Pedro Fidel sacó el balón jugado desde atrás para Baptistao que en dos toques asistió a Soko, que le faltó puntería en su remate con la pierna derecha. El partido llegó al tramo final con un Almería totalmente volcado al ataque, generando córners y faltas. En un libre directo, Centelles buscó portería, generando una nueva ocasión de gol, tras una gran parada del portero del Marbella. El conjunto almeriense se marchó del 'Marbella Football Center' con un empate sin goles, pero mostrando una gran imagen. Eso sí, ante un rival de talla muy inferior como el Marbella que milita en Primera Rfef. Ahora, el cuadro indálico continuará los entrenamientos en Almería, con poco tiempo de descanso ya que este domingo a las 19:30 el Almería se enfrentará al Águilas en el Municipal de 'El Rubial'. Hay que destacar que André Horta, uno de los nuevos fichajes, debutó como rojiblanco. Mientras que uno de los titulares del Almería como Melamed, no jugó ni un minuto. Puede ser uno de los jugadores que insinuó Rubi que saldría en las próximas semanas.