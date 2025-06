El Almería planifica su camino

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 14 de junio 2025, 23:27 Comenta Compartir

La irregularidad del inicio de campaña y casi del final obligaron a que la hoja de ruta de la UD Almería figurara con un borrón y la obligación de iniciar una cuenta nueva. No hubo temporada perfecta, pese a lo sucedido en la última mitad de la primera vuelta con aquella unión de fútbol y buenos resultados que daban al equipo como favorito al ascenso, pero es cierto que esto es fútbol y, aunque se vive de números, no ofrece resultados exactos, pesan mucho las sensaciones y son muchos los 'decimales'. Con esa puesta en escena, la entidad ya ha trazado el camino hacia un objetivo que no debe ser distinto para la próxima temporada liguera. Ya lo explicó el pasado jueves Mohamed Al-Khereiji, nuevo propietario de la entidad, que quiere hacer «un edificio lo más alto posible» y eso se consigue escalando categorías. Evidentemente la Segunda División es una categoría digna, pero estar en Primera depara un estatus y un ingreso de capital que ayudan a mejorar las pretensiones.

Y lo primero es empezar a pensar en la próxima temporada, ya inminente, borrando algunas cosas del pasado. La primera piedra empezará en breve con la gestión de la plantilla, lo que se irá haciendo con la actual nómina, en la que algunos estarán presentes, pero también habrá salidas. Algunos jugadores han hecho fútbol como para estar en el escaparate, puede que devaluados por es trabajo inacabado, mientras hay otros que deberían continuar por su peso en la historia como es el caso de Fernando Martínez o la recuperación de Chumi, mucho mejor futbolista de lo que dio de sí en las primeras jornadas, en la que fue foco de atención negativa. Al final, ha demostrado ser un producto interesante atendiendo a lo que ha dado de sí.

El caso es que la UD Almería ya ha dado a conocer los detalles de su pretemporada 2025/26, en la que buscará sentar las bases para una campaña ilusionante en el Campeonato de Liga de Segunda División. Con el objetivo de regresar a la élite del fútbol español, el equipo rojiblanco arrancará el trabajo el próximo 14 de julio, lunes, después de un mes casi exacto de vacaciones que los jugadores aprovecharán para recargar energías después de una temporada intensa que culminó en las semifinales de los playoffs de ascenso ante el Real Oviedo, mereciendo más.

Planificación

El cuerpo técnico indálico, liderado por un entrenador como Rubi comprometido con la mejora constante, ha diseñado una planificación meticulosa que incluye tanto aspectos físicos como tácticos. El primer día de actividad estará centrado en las habituales pruebas médicas, donde se evaluará el estado físico de los jugadores tras las vacaciones. Estas evaluaciones serán clave para personalizar el trabajo individual y colectivo durante las primeras semanas de entrenamientos. Posteriormente, el equipo realizará su primer entrenamiento en el césped, marcando el inicio del trabajo para un curso que se prevé competitivo y exigente, como viene sucediendo en las últimas temporadas en una Liga posicionada entre las mejores del fútbol europeo.

El club rojiblanco no quiere dejar nada al azar y ha programado una concentración entre el 22 y el 31 de julio en Marbella, específicamente en el exclusivo complejo The Westin La Quinta Golf Resorts, un conocido lugar de concentración el que ya ha estado el equipo indálico en campañas anteriores. Esta instalación, conocida por su tranquilidad y calidad, permitirá al equipo trabajar en un entorno propicio para el desarrollo deportivo. Durante la estancia, los jugadores tendrán sesiones intensivas de entrenamiento y disputarán partidos amistosos que servirán para evaluar su rendimiento y cohesión como grupo. Aunque los rivales aún no han sido anunciados, se espera que el Almería se mida contra equipos de nivel alto, lo que permitirá probar estrategias y dar rodaje a la plantilla.

Concentración en Marbella

La elección de Marbella como lugar de trabajo previo no es por pura casualidad. Este enclave, que combina instalaciones deportivas de primer nivel con un entorno sereno, es ideal para que el cuerpo técnico unionista implemente sus planes de trabajo sin distracciones. Los partidos amistosos serán una oportunidad para observar a los nuevos fichajes y los canteranos que puedan sumarse al primer equipo, pero también para corregir errores y ajustar el esquema táctico de cara al inicio de la competición oficial.

Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando en el mercado de fichajes. El objetivo es construir una plantilla competitiva que permita al equipo luchar por el ascenso a la máxima categoría sin renunciar a su identidad de juego. La incorporación de jugadores de calidad que se adapten al estilo del Almería será clave para afrontar una temporada en la que cada detalle contará.

Trabajo y ambición

El cuerpo técnico indálico, aunque con la vista puesta en tomarse un pequeño respiro, sigue analizando las áreas a reforzar y las opciones tácticas que mejor se ajusten a los retos del próximo curso 2025/26. Este enfoque combina el corto plazo, con la preparación de la pretemporada, y una visión a largo plazo, en la que se busca consolidar un proyecto sostenible que permita al club seguir creciendo año tras año.

La UDAlmería también apuesta por la cantera como un pilar fundamental en su estrategia. Durante las primeras semanas de trabajo, varios jugadores jóvenes tendrán la oportunidad de demostrar su valía ante el cuerpo técnico para calibrar sus opciones de quedarse. Esta filosofía no sólo refuerza la identidad del club, sino que también garantiza una base sólida para el futuro.

La afición

La afición rojiblanca, que ha sido un motor de energía para el equipo durante la pasada temporada, volverá a desempeñar un papel crucial. Los seguidores han demostrado una fidelidad inquebrantable, con un número de aficionados fijos –son los que son, ni los casi quince mil del partido ante el Real Oviedo, ni los 11.541 que entran como media después de la conclusión del campeonato– en múltiples ocasiones y creando un ambiente que ha sido determinante en los momentos clave.

Consciente de esta conexión especial, el club trabaja en iniciativas que fortalezcan aún más el vínculo con sus seguidores. Desde campañas de abonos atractivas hasta eventos que acerquen a los jugadores y técnicos a los aficionados, el Almería busca mantener viva la llama del entusiasmo que se vivió en los playoffs de la temporada pasada.

Un desafío emocionante

La temporada 2025/26 se presenta como un desafío emocionante para el Almería. Con una competición tan exigente como la Liga Hypermotion, que volverá ser exigente –de momento se está a la espera de saber qué equipos suben desde Primera Federación y cual asciende de entre Mirandés y Real Oviedo–, donde los márgenes son mínimos y cada punto cuenta, el equipo deberá demostrar su capacidad para competir al máximo nivel. La experiencia acumulada en las últimas campañas, combinada con la ambición de un proyecto en constante evolución, será clave para alcanzar los objetivos.

En este contexto, el trabajo diario será fundamental. La mentalidad del cuerpo técnico y los jugadores estará enfocada en maximizar cada sesión de entrenamiento, cada partido amistoso y cada decisión estratégica. Este enfoque permitirá al equipo llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato liguero y mantener la consistencia a lo largo de una temporada que promete ser intensa.

Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Almería se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia. La ilusión está intacta, y tanto el club como su afición están unidos por un mismo objetivo. Éste no es otro que llevar al equipo de vuelta a la Primera División, donde merece estar.