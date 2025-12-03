Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lucas Robertone, que entró para cambiar el partido, parece pedir perdón por lo sucedido. A. Lof
UD Almería

El Almería 'pisa' la Copa y cae ante un Eldense mejor

Los rojiblancos, que se adelanteron en el marcador, firmaron un partido irregular maniatado por el equipo de Claudio Barragán

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:48

La UD Almería vivió una noche de pesadilla en Elda, incapaz de imponerse sobre un Eldense decidido a dominar desde el primer minuto. La presión ... local, la intensidad y la precisión en la finalización desarmaron por completo a los rojiblancos, que parecían perdidos en el terreno de juego, sin capacidad para hilvanar acciones ni mantener el control del balón. Cada intento de reacción se estrellaba contra un bloque bien organizado, mientras el reloj avanzaba y la posibilidad de remontar se desvanecía con cada pérdida y cada contra rival. La derrota no solo refleja un mal día, sino un batacazo que deja al Almería tambaleándose en la competición y cuestionando su capacidad de reacción.

