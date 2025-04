El Almería B pierde el control de su destino en la lucha por el playoff

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 19 de abril 2025, 19:29 Comenta Compartir

El Almería B ya no depende de sus propios resultados para acabar la temporada en zona de playoff por la derrota sufrida en El Pozuelo ante un Juventud de Torremolinos mejor plantado sobre el terreno de juego y más certero cara a portería rival. Los malagueños llegaban con el playoff asegurado, pese a haber perdido sus dos últimos partidos, pero salió enchufado y en el 19 se puso por delante para poner en serios aprietos al filial rojiblanco. Éste, deshecho por el gol, no fue capaz de reaccionar.

Juventud de Torremolinos: Javi Cuenca; Edu López, Mérida, Dani Fernández, Sergio Díaz (Azurmendi, m. 75); Cristóbal Moreno (Climent, m. 57), Fran Gallego, Steve Alset; Fran Castillo; Álex Camacho y Servetti (Lanzini, m. 75). 3 - 0 UD Almería B: Bruno Iribarne; Peñalver (Valen, m. 39), Edu Plá, René Pérez, Nacho Vila; Luis Lara, Martin Svidersky (Josema, m. 60), Joan Gázquez (Hugo Martín. m. 60), Marko Perovic; Yago Paredes (Marsu, m. 73) y Lorenzo (Houssam, m. 73). Goles: 1-0, m. 19: Fran Gallego. 2-0, m. 49: Fran Castillo, de penalti. 3-0, m. 66: Fran Castillo.

Árbitro: Torre Rodríguez, balear. Amonestó a Luis Lara (m. 37) y Joan Gázquez (m. 45), de la UD Almería B.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trigésimo segunda del Campeonato de Liga de Segunda RFEF, celebrado en el Estadio Municipal El Pozuelo.

Tras el paso por vestuarios, no cambiaron las cosas. El Juventud de Torremolinos continuó siendo letal en sus llegadas. De penalti, Fran Castillo puso distancia y el mismo futbolista, en el 66, sentenció un partido que no pierde la esperanza del playoff, porque la tiene a un punto, pero con el Xerez teniendo un partido menos, como ocurre con el Estepona, que está con los mismos puntos, y el Linares, con dos menos, pero que pueden sumar hoy.

Mucho en juego

La necesidad marcó el inicio del partido, con la victoria perseguida para ambos, los locales porque no suman en las dos últimas jornadas, los almerienses porque la derrota de la pasada semana hizo que, tras 26 jornadas de las 31 disputadas, se cayera del playoff de ascenso. No hubo dominador claro, pero, en el 4, Fran Castillo probó fortuna para el Juventud de Torremolinos, pero su disparo se marchó desviado. En el 15, respondió el filial rojiblanco con un disparo que salvó Javi Cuenca.

Con esa propuesta de ambos equipos, el gol tenía que llegar, el infortunio fue que lo hizo para el Juventud de Torremolinos, en el 19, con un buen servicio de Álex Camacho que remató Fran Gallego para superar a Bruno Iribarne, con lo que el retorno a puestos de playoff se complicaba para los de Alberto Lasarte, que no atravesaban los mejores momentos. En el 22, respondió el filial con una acción de Nacho Vila a cuyo pase de la muerte no respondió ningún compañero.

El Juventud de Torremolinos tuvo más llegada y, en el 30, Servetti firmó una nueva ocasión para aumentar las diferencias, con un disparo que se marchó por encima del larguero de la meta defendida por el rojiblanco Bruno Iribarne. No se hizo esperar la respuesta indálica, que perdió a Peñalver por lesión, y Perovic, con ventaja, buscó el disparo, en el 35, pero el lanzamiento de montenegrino salió mordido. Antes del descanso, Servetti no aprovechó un buen servicio de Álex Camacho, en el 47, cuando el filial no reaccionaba con el gol en contra.

Sentenciado

La segunda parte albergaba esperanzas para los de Lasarte, pero pronto se torcieron las mismas, como consecuencia de un penalti cometido por Nacho Vila que transformó Fran Castillo, poniendo muy cuesta arriba las intenciones rojiblancas que, para colmo y carentes de llegadas, recibieron el tercero, en el 66, en otra acción finalizada de nuevo por Fran Castillo, en vaselina, para batir de nuevo a Bruno Iribarne. Ya habían entrado Josema y Hugo Martín con la intención de cambiar el destino, tratando de controlar el centro del campo.

El filial no dejó de intentarlo y, en el 83, dispuso de una ocasión, que fue evitada por el meta Javi Cuenca y, en el 88, la tuvo el conjunto local, pero Bruno se encargó de desbaratar la ocasión, la última de un partido que obliga al cuadro rojiblanco a ganar y a esperar fallos si quiere redondear una temporada que, pase lo que pase, ha sido redonda.