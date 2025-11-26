La UD Almería pide explicaciones al Comité Técnico de Árbitros por decisiones polémicas

Antonio del Rosal Almería Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

La UD Almería ha decidido enviar un escrito al Comité Técnico de Árbitros para solicitar explicaciones sobre las decisiones arbitrales que, según el club, han ... influido en las tres derrotas sufridas esta temporada. La reclamación se centra en el controvertido penalti señalado por Morilla en el partido disputado en Ceuta, que acabó 3-2. Considera incomprensible que se pitara un máximo castigo cuando el balón no estaba en juego en el área y en la acción dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, provocando la caída de este último, y critica que el VAR no interviniera en una jugada que consideran «clara».

La UDA mantiene su respeto por los arbitros y por la integridad de la competición, pero subraya que la transparencia y la coherencia en la aplicación del reglamento son esenciales para garantizar la igualdad entre todos. Insiste en que conocer los criterios utilizados en situaciones polémicas es fundamental para preservar la justicia deportiva y que los resultados reflejen exclusivamente el desarrollo del juego sobre el campo.

