Los rojiblancos se sienten 'maltratados' por los arbitrajes. LaLiga Hypermotion
UD Almería

La UD Almería pide explicaciones al Comité Técnico de Árbitros por decisiones polémicas

Considera incomprensible que se pitara un máximo castigo cuando el balón no estaba en juego en el área y en la acción dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, provocando la caída de este último

Antonio del Rosal

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

La UD Almería ha decidido enviar un escrito al Comité Técnico de Árbitros para solicitar explicaciones sobre las decisiones arbitrales que, según el club, han ... influido en las tres derrotas sufridas esta temporada. La reclamación se centra en el controvertido penalti señalado por Morilla en el partido disputado en Ceuta, que acabó 3-2. Considera incomprensible que se pitara un máximo castigo cuando el balón no estaba en juego en el área y en la acción dos jugadores, Bonini y Anuar, se agarran mutuamente, provocando la caída de este último, y critica que el VAR no interviniera en una jugada que consideran «clara».

