El Almería, pendiente de la renovación de Chumi

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 18 de junio 2025, 23:04 Comenta Compartir

Rubi le quiere, pero el acuerdo con Chumi no está cerrado. El gallego, que retornó al equipo tras una lesión por rotura en el cuádriceps izquierdo por la que estuvo más de dos meses de baja, no ha renovado todavía con la UD Almería. Sí es cierto que, por ese interés que el técnico vilarense tiene por el ex del Barça los 'típicos tiras y aflojas' terminarán con Juan Brandáriz comprometiéndose con el equipo rojiblanco, que es opción prioritaria, pero la renovación no está cerrada y el futbolista, a través de sus representantes, sondea otras opciones de mercado.

El fubolista rojiblanco llegó a la UD Almería en los inicios de la temporada 2020/21 ha disputado esta temporada 29 partidos, de los que 27 son de la fase regular del calendario liguero y los otros dos en los partidos de la primera eliminatoria del playoff.