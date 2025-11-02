El Almería B pasa del perdón a la sentencia

El Almería B suma su séptima derrota consecutiva en un partido en el que pasó del perdón a la sentencia porque, aunque La Unión se ... adelantó en el marcador –otro partido más así–, el filial propuso, pero adoleció de maldad en las cercanías del área. Ahí, el que interpretó bien el juego fue el equipo ´malagueño', que aprovechó las ocasiones que tuvo para manejar un partido que el filial pudo empatar, pero lo evitó el meta visitante y, justo después, llegó la sentencia al duelo, con errores defensivos -en los dos últimos goles hubo errores de marca-, para certificar una nueva derrota del filial.

Propuesta rival

El encuentro arrancó con un ritmo bajo, sin noticias del fútbol que acostumbra a levantar al público de sus asientos. Ni chispa, ni ocasiones, ni profundidad en las áreas. Los primeros compases fueron una lucha de intenciones sin resultados, un intercambio de posesiones estériles que apenas servían para tantearse. Solo un destello en el minuto 11 rompió esa monotonía: Yerai Dávila, con un golpeo seco y bien dirigido desde la frontal, estrelló el balón contra el palo, en lo que pudo ser el primer gran sobresalto de la mañana. Aquella acción, sin embargo, no alteró el decorado de un duelo plano, con ambos equipos contenidos, temerosos de perder antes que decididos a ganar. El filial almeriense trataba de presionar la salida rival, pero La Unión supo responder con serenidad, buscando oxígeno por las bandas.

UD Almería B: Jesús López; Luis Martins, Miguel Operé, Pedro Fidel, Martim Alberto; Josema (Romera, m. 675) Joan Gázquez (Asirón, m. 83); Marsu (Hugo Martín, m. 46), Taufek (Tomnazinho, m. 46), Marciano (Nico, m. 75), e Iker Burgos. 0 - 3 La Unión At.: Adrián Fernández; David Gómez, Mario Gómez, Diego Ruiz, David Márquez (Ekhiotz, m. 89); Armando Ortiz, Yerai Dávila; Karim El Kounni (Chus Ruiz, m. 80), Jaime Santos, Josema Raigal (Asier Grande, m. 80), y Francis Ferrón (Miguel Pérez, m. 62). Goles: 0-1, m. 17: David Márquez. 0-2, m. 63: Jaime Santos. 0-3, m. 86: Jesús Ruiz.

Árbitro: Lidón Rocamora, valenciano. Amonestó a Luis Martins (m. 9), Pedro Fidel (m. 60), Marciano (m. 65) y Miguel Romera (m. 88), de la UD Almería B, y a Jaime Santos (m. 45+1) y Asier Grande (m. 83), de La Unión Atlético. Expulsó al visitante Francis Ferrón (m. 88).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del Campeonato de Liga de Segunda RFEF, en su grupo IV, celebrado en el Anexo del UD Almería Stadium.

En el 15, una arrancada por la derecha de David Gómez demostró que el conjunto visitante también tenía argumentos. El lateral se desdobló con decisión, ganó línea de fondo y, sin pensarlo dos veces, soltó un disparo potente que se marchó por encima del larguero. Apenas unos minutos después, la insistencia unionense tuvo premio. Una falta peligrosa en el pico izquierdo del área rojiblanca fue ejecutada por David Márquez con precisión envenenada: el balón rozó en la barrera, cambió ligeramente de trayectoria y acabó entrando en la portería de Jesús López, que nada pudo hacer para evitar el 0-1. El tanto, fruto de un detalle aislado, puso en ventaja a los visitantes y confirmó la sensación de que estaban interpretando mejor el partido, con menos balón pero más claridad.

Plan visitante

A partir de ahí, el plan de La Unión Atlético se impuso con autoridad. Su presión en la medular, firme y bien sincronizada, cortó las líneas de pase del Almería B, que no encontraba fluidez en la circulación ni conexión entre sus hombres más creativos. Cada intento de construir desde atrás acababa en pérdida, cada pase largo era devuelto por una defensa bien plantada. El juego se estancó en la zona central, enredado en disputas y balones divididos.

En el minuto 27, una nueva oportunidad despertó tímidamente al filial. Iker Burgos, tras un buen centro de Luis Martins desde la izquierda, remató de primeras, pero el balón salió demasiado alto. Faltaba precisión en los metros finales, pero también una dosis de confianza que permitiera creer en el empate. La Unión, más pragmática, seguía aprovechando cada balón largo y cada segunda jugada, y en el 39 estuvo a punto de ampliar su ventaja. Un envío desde la derecha de David Gómez encontró a Francis Ferrón en el corazón del área, pero su cabezazo se perdió rozando el poste, con Jesús López completamente batido.

Antes, en el 33, el Almería B había acariciado el gol. Marsu inició la jugada por banda, combinó con Iker Burgos y éste, tras controlar dentro del área, buscó el disparo cruzado, pero el portero visitante respondió con una gran intervención, desviando el balón a córner. En la continuación de la jugada, Martins probó fortuna desde lejos, aunque su disparo se marchó desviado. El tiempo se consumía sin que el filial hallara esa chispa, esa idea que encendiera su fútbol. El partido avanzaba sin un dominador claro, con La Unión más eficaz en su planteamiento y un Almería B atascado en la búsqueda de un camino que no encontraba. La sensación era de frustración contenida en el UD Almería Stadium, con el público esperando una reacción que, al menos en la primera mitad, no terminaba de llegar.

Sin ocasiones claras

En la segunda parte, Lasarte introdujo a Tomazinho y a Hugo Martín, sin que hubiese respuesta inmediata. La Unión marcó en el 50, pero con Josema Raigal en fuera de juego. El filial tocaba, pero sin hallar el modo de conectar con los de arriba ante un rival cerrando espacios. En el 59, Tomazinho buscó la escuadra, pero el balón se marchó ligeramente desviado y, en el 60, Hugo Martín se encontró con un defensor en el disparo. Y del perdón a la sentencia porque, en una contra, Jaime Santos puso el 0-2 en el marcador, picando el balón ante Jesús López.

El filial seguía sin encontrar cómo hacerle daño a La Unión y ésta sí que pudo hacer más, en el 73, en un saque de córner que Diego Ruiz mandó al palo. Además, en defensa, el Almería B continuó cometiendo errores. En el 86, Jesús Ruiz se anticipó a los defensores y puso el tercero.