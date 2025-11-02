Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adrián Fernández se hace con el balón ante Iker Burgos. Felipe Ortiz
UD Almería

El Almería B pasa del perdón a la sentencia

Segunda RFEF ·

El Almería B firma su séptima derrota consecutiva en un partido en el que tuvo el empate, pero los errores atrás le condenan

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

El Almería B suma su séptima derrota consecutiva en un partido en el que pasó del perdón a la sentencia porque, aunque La Unión se ... adelantó en el marcador –otro partido más así–, el filial propuso, pero adoleció de maldad en las cercanías del área. Ahí, el que interpretó bien el juego fue el equipo ´malagueño', que aprovechó las ocasiones que tuvo para manejar un partido que el filial pudo empatar, pero lo evitó el meta visitante y, justo después, llegó la sentencia al duelo, con errores defensivos -en los dos últimos goles hubo errores de marca-, para certificar una nueva derrota del filial.

