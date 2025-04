El Almería pasa de monologuista a sufrir de miedo

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 13 de abril 2025, 23:53 Comenta Compartir

Sin en vez de ser el Cartagena hubiese sido otro equipo, la UDAlmería estaría lamentando la anarquía que rodea a este equipo, capaz de lo mejor y también de lo peor. Porque el Almería suma una victoria sufrida ante el primer equipo que desciende de categoría. Y eso que el equipo indálico se las prometía felices tras adelantarse en el marcador en el 8, gracias a un remate de Leo Baptistao, que dio paso a un 'monólogo' de 85 minutos notables, incluyendo el segundo gol de Luis Suárez, el vigésimo tercero que hace el futbolista cafetero.

UD Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill, Édgar González, Alekandar Radovanovic, Álex Centelles; Dion Lopy (Gui Guedes, m. 85), Gonzalo Melero (Lucas Robertone, m. 67) ; Leo Baptistao (Arnau Puigmal, m. 67), Sergio Arribas (Selvi Clua, m. 85), Nico Melamed (Marko Perovic, m. 77), y Luis Suárez. 2 - 1 FC Cartagena: Pablo Cuñat; Julián Delmás, Martín Aguirregabiria, Pedro Alcalá, Jorge Moreno, Andrija Vukcevic (Rafa Núñez, m. 67); Andy Rodríguez (Luna, m. 59), Assane Ndiaye, Óscar Clemente (Pepín Machín, m. 59); Alfredo Ortuño (Millán, m. 59) y Jamiq El Jabari (Escriche, m. 78). Goles: 1-0, m. 8:Leo Baptistao. 2-0, m. 53:Luis Suárez. 2-1, m. 84:Millán, de penalti.

Árbitra: Huerta de Aza, del comité canario, auxiliado en la Sala VAR por el valenciano Caparrós Hernández. Amonestó a Nico Melamed (m. 43) y Marc Pubill (m. 80), de la UDAlmería, y a Jorge More (m. 38), del FC Cartagena.

Incidencias: Partido de la trigésimo quinta jornada del Campeonato Segunda División A, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 8.723 espectadores.

Sin embargo, tras el gol y un manojo de ocasiones, no fue capaz de leer el compromiso ante el conjunto cartagenero y el tiempo fue emborronando la victoria ante un rival que no daba para mucho. Un penalti inútil de Lucas Robertone convertido por Millán hizo que a la UDAlmería le temblaran las piernas. Tanto es así, que los últimos cinco minutos de partido escenificaron un final terrorífico duelo, que pudo ser aún pero porque el cuadro cartagenero, ya descendido, se despojó de presiones que suelen desaparecer cuando ya no hay nada en juego y Luna se sacó un zapatazo en el 92, que se estrelló en el larguero y, por milímetros, lo de 'susto o muerte' se quedó en susto, pero también como aviso de ajustar en lo que queda porque así es difícil que el equipo indálico sea capaz de competir ante lo que todavía queda en juego.

Enchufados

El equipo rojiblanco salió enchufado, sin renunciar a nada, buscando la portería defendida por Pablo Cuñat. El Cartagena, con la línea defensiva muy atrás y permitiendo al Almería estar cerca del gol, facilitaba las llegadas indálicas. En el minuto 4, tuvo la primera con un buen centro de Sergio Arribas que remató de cabeza Nico Melamed que se marchó por encima del larguero de la meta albinegra. En el minuto 5, el que lo intentó fue el propio Sergio Arribas, con un disparo despejado por el cancerbero del equipo dirigido por Fernández Romo.

El partido era un monólogo rojiblanco, el Cartagena estaba encerrado en su medio campo, lo que impedía tirar balones a los espacios. Lo hacía sin presencia arriba, con los indálicos presionando la salida de balón. El gol estaba a punto de llegar por cómo se desarrollaba el partido. Nico Melamed le puso el balón a Álex Centelles, en el 8, y el valenciano puso un centro apretado al área para que Leo Baptistao, el más rápido de los cinco rojiblancos que esperan el balón, pusiera a los rojiblancos con ventaja en el marcador.

Asfixia

De este modo, el equipo rojiblanco logró asfixiar al cuadro de la Ciudad Departamental, que comenzó a estirarse por 'culpa' del marcador. Hubo menos fútbol, con el Almería trabajando sin balón y con él. En el minuto 17, un balón en largo de Dion Lopy, entre rivales y de una gran plasticidad, le llegó a Sergio Arribas, que vio el desmarque de Luis Suárez y el pichichi rojiblanco se lo puso franca a Leo Baptistao que no acertó a finalizar la jugada ante Pablo Cuñat.

De todas formas, el cuadro albinegro no renunció a hacer daño, aunque no lo lograra porque el conjunto dirigido por Rubi se manejó bien en defensa y la única acción que pudo tener la finalizó a balón parado, pero la citada acción fue despejada por la zaga indálica. En el minuto 26, Sergio Arribas puso un balón de dulce para Nico Melamed que ni disparó ni centro –Luis Suárez estaba en la 'caña' puesta dentro del área– y el balón, afortunadamente, fue desviado a saque de esquina.

Perdón

El Almería manejaba el partido, no se dormía, ante un rival que no hacía daño ni se acercaba a hacerlo. En el 30, un saque de banda de Marc Pubill le llegó a Nico Melamed y el extremo se sacó un zapatazo que estuvo cerca de sorprender a Pablo Cuñat. Los rojiblancos, sí es cierto, no eran capaces de sentenciar el marcador, ante un Cartagena impreciso en la defensa y espeso en el pase en ataque.

En el 33, una buena acción por banda derecha con centro de Marc Pubill lo 'atemperó' Nico Melamed que se lo puso a Luis Suárez y el remate del cafetero se marchó por encima del larguero de la meta del Cartagena, como pasó en el 36, con un disparo de Sergio Arribas que no encontró portería, pero el monólogo continuaba con el Almería exponiendo un discurso de llegadas que daba pie para llevar una mayor ventaja, pero careció de acierto. Luis Suárez, en el 41, se sacó un zapatazo soberbio con la zurda que no logró convertir en gol.

Premio

El Almería empezó la segunda parte casi como acabó la primera. Los rojiblancos empujaron para separar las distancias a las primeras de cambio. En el 46, tras un saque de esquina de Nico Melamed, el remate de Radovanovic se estrelló en el palo y, aunque el rechace se fue al palo, la posición de Luis Suárez impidió la validez del remate. Sin embargo, en la siguiente acción de peligro, en el 53, la buena acción de Marc Pubill persiguiendo un balón que se perdía deparó un balón atrás para Leo Baptistao que puso centro como el que le valió a él para hacer el primero y Luis Suárez, en su sitio, la enganchó para ponerla al fondo de las mallas.

Y ese escenario favoreció al cuadro rojiblanco, que tocó balón con comodidad y mucha solvencia, con llegadas para ampliar la ventaja ante un rival roto e incapaz de llegar a tiempo para evitar el baile. En el 63, el remate fue de Arribas, pero lo cruzó demasiado y no encontró portería cartagenera.

Movió fichas Rubi, con el Almería controlando y cuando todo parecía hecho, Robertone llegó tarde a una acción en el borde del área y cometió un penalti que puso en jaque la tranquilidad, más aún cuando Millán lo hizo gol para escenificar un final que parecía inicialmente el 'club de la comedia' porque el Almería era uno de los mejores monologuistas en escena, para acabar siendo una película de terror.