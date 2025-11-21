El Almería, a ofrecer otra alegría, esta vez con una victoria, en Butarque

Sexta visita rojiblanca a Butarque para enfrentarse al CD Leganés, todas en Segunda División, con mejor balance del equipo 'pepinero', ya que se anotó la ... victoria en tres y en dos hubo empate. El apartado goleador, igualmente, fue favorable al CD Leganés (11-5), con dos entrenadores, Asier Garitano, por parte local, y Rubi, por la visitante, en sus banquillos por partida doble.

Para los recuerdos, resaltar que en la primera visita jugaron con el CD Leganés un entrenador de inolvidable recuerdo en la historia de los rojiblancos, Unai Emery y su ayudante Carcedo. Pero muy especialmente, la última visita, en la Liga 2020/21, en la que la UD Almería celebró el ascenso a Primera en Butarque, tras lograr empatar, en la última jornada del campeonato liguero.

La última fue la mejor

Con siete goles y victoria leganense acabó la primera visita de la UD Almería a Butarque, en la Liga 2002/03, arbitraje de Ayza Gámez, con Enrique Martín en el banquillo local y Juan Martínez 'Casuco' en el visitante. El CD Leganés cobró ventaja de 3-0 al descanso, con goles de Fede Marín, Miguel Ángel y Lambea, ex del Almería CF. En la segunda parte, Cervian marcó el 3-1 para los rojiblancos, al que siguió el 3-2, logrado por Francisco, de penalti. En el tramo final, el leganense Fede Bahón estableció el 4-2 y, en el tiempo descuento, minuto 92, Calandria consiguió el tanto del 5-2 definitivo.

En la siguiente temporada 2003/04, hubo empate (0-0), siendo Martín Delgado el entrenador del CD Leganés y Alfonsín el que dirigió a la UD Almería, tras hacerlo 'Casuco' y Luis Ángel Duque. Arbitró Clos Gómez, el equipo almeriense logró la permanencia, con 50 puntos, y descendieron a Segunda División B CD Leganés, UD Las Palmas, AD Rayo Vallecano y Algeciras CF.

No volvieron a 'verse' hasta once temporadas después, en la 2015/16, con victoria (2-1) del CD Leganés al que dirigía Asier Garitano, siendo Néstor Gorosito el entrenador de la UD Almería. Para los locales goles de Szymaniwski y Mantovasni y para los rojiblancos, de Quique González. Ascendieron a Primera Dvo. Alavés, CD Leganés y CA Osasuna y la UD Almería se mantuvo 'por los pelos', con 48 puntos.

Otro compás de espera, hasta el campeonato 2020/21, para la cuarta visita, con similar marcador (2-1) a la anterior, en la que Asier Garitano volvió a dirigir al CD Leganés y en el banquillo de la UD Almería estuvo José Gomes, posteriormente relevado por Rubi. Se adelantaron los rojiblancos con un gol de Sadiq, pero remontaron los locales con los de Borja Bastón y Omerou. Ascendieron a Primera RCD Espanyol, RCD Mallorca y AD Rayo Vallecano; la UDA quedó en el cuarto puesto y en el playoff le eliminó el Girona FC, que no ascendió.

La quinta visita, en la última jornada de la Liga 2021/22, figura entre los mejores recuerdos rojiblancos. Arbitró Arcediano Monescillo y finalizó con empate (2-2) y emocionantes alternativas en el marcador. Los tantos para los locales, dirigidos por Mehdi Nafti, fueron de Borja Garcés y Omerou y de Rodrigo Ely y Sadiq para la UD Almería, que con el punto consiguió el ascenso como campeón de Primera, acompañado por el Real Valladolid como segundo.