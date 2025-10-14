El Almería nunca camina solo

Juanjo Aguilera Almería Martes, 14 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

La pasión de la afición almeriense volverá a hacerse sentir lejos de casa. En menos de una hora, los abonados de la UD Almería agotaron las cuatrocientas entradas disponibles para el partido del próximo domingo en el Nuevo Arcángel, correspondiente a la décima jornada de Segunda División. La respuesta fue inmediata, confirmando una vez más el compromiso de una hinchada que acompaña al equipo en cada desplazamiento y convierte los viajes en auténticas expediciones de apoyo y orgullo rojiblanco.

El desplazamiento a Córdoba es uno de los más esperados del calendario, tanto por la cercanía como por la historia compartida entre ambos clubes. Cada vez que el Almería visita el estadio cordobés, la zona visitante se tiñe de rojiblanco y esta vez no será diferente. Cientos de seguidores, alentados por la racha positiva del equipo, llenarán la grada visitante en un ambiente que promete ser de los grandes, con el equipo de Rubi respaldado por una afición que vive uno de sus momentos más entusiastas tras la reacción de las últimas jornadas.

La iniciativa 'Almería On Tour' ha vuelto a funcionar como motor de unión entre club y seguidores, facilitando los desplazamientos y consolidando la imagen de un almeriensismo que nunca falla. Para el vestuario, el respaldo en la grada se ha convertido en una motivación extra y el propio Rubi ha subrayado en varias ocasiones la importancia de sentirse arropados también lejos del UD Almería Stadium.

El encuentro frente al Córdoba CF será, además de un reto deportivo, una cita emocional. La afición rojiblanca viajará, también con los desplazamientos que organizan las peñas, con la ilusión de seguir viendo crecer a un equipo que ha encontrado el equilibrio y la confianza y que vuelve a mirar hacia arriba en la clasificación. En Córdoba, como en tantos otros lugares esta temporada, el Almería no estará solo, el pulso rojiblanco volverá a latir con fuerza desde la grada del Nuevo Arcángel, donde cada cántico será una declaración de fe en el equipo y en su camino hacia las metas más ambiciosas.