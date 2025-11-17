Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Almería siempre marca y la afición no abandona el UD Almería Stadium. UDA
UD Almería

La UD Almería nunca calla

Cada balón al área es una declaración porque el gol siempre llega, marcando en todos los partidos disputados a lo largo del presente campeonato

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:26

Comenta

La racha goleadora de la UD Almería, que ha conseguido marcar en todos los partidos disputados hasta el momento en el campeonato liguero –26 goles ... en 13 partidos de Liga–, no es un fenómeno aislado ni casual. Responde a una estructura ofensiva definida, a una secuencia de patrones repetidos y a una ocupación racional de espacios que permite que el equipo dirigido por Rubi genere situaciones de finalización de manera constante, independientemente del rival o del contexto del partido.

