La UD Almería no negocia la honra

Pasan las jornadas y se estrecha el embudo. Ya no hay espacio para el cálculo ni tiempo para las excusas. UD Almería y Racing de Santander se enfrentan en el UD Almería Stadium con el cuchillo entre los dientes. Uno busca el playoff como salvación; el otro huele incluso el ascenso directo. Pero cuando el balón empiece a rodar, no serán los puntos lo único en juego. Está en disputa algo más profundo como es el orgullo de dos equipos que han sobrevivido al caos para llegar vivos a mayo, el mes de las flores por celebración o por sepelio. Además, el partido de ida deja en el alero el golaveraje porque este tipo de partidos ofrecen un gran premio al ganador, sabe casi a siete puntos, los tres que se suman, los tres que no gana el rival y el citado golaveraje particular.

El Racing viene a Almería fuerte. Ha convertido el bloque en una garantía y ha afinado el gol cuando más lo necesitaba. Sabe que ganar fuera de casa puede ser más que un paso. Puede ser un salto a la gloria. Pero enfrente espera un Almería herido, al límite, que se niega a rendirse. Le queda poco margen, pero mucha alma. Y eso, en partidos así, puede marcar la diferencia.

En estos escenarios no gana el que calcula mejor, sino el que cree más en la victoria. La tabla clasificación importa, pero no explica del todo lo que se juega sobre el césped. Este duelo no es un trámite. Es una declaración de intenciones. Porque la honra, en este tramo final, no se discute. Se demuestra.

Con secuelas

El equipo rojiblanco aún se lame las heridas tras la derrota en Cádiz. No fue solo un golpe en la clasificación; fue un mazazo emocional. Duro por cómo llegó, por lo que suponía y por lo que dejó de ser. El equipo había llegado al Nuevo Mirandilla con la ilusión de engancharse del todo al vagón del playoff de ascenso e incluso al de ascenso directo, pero se volvió con la sensación de haberse vaciado sin recompensa. Ahora toca levantarse. En silencio, con el orgullo dolido, pero con la mirada firme en lo que aún queda. Porque mientras haya opciones, el lamento se convierte en rabia. Y la rabia, bien canalizada, gana partidos.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Sesma Espinosa: Dirige el partido el colegiado riojano Miguel Sesma Espinosa, natural de Logroño y de 30 años de edad. La actual es su segunda temporada de militancia en la LFP, tras haber ejercido cuatro en Segunda División B, a la que ascendió con 22 años, y posteriormente dos en Primera RFEF, con 70 encuentros entre ambas, siendo el último el jugado entre Real Madrid y Eldense de playoff de ascenso (1-1).

Su 41º en Segunda: Debutó en Segunda División en la primera jornada de la pasada temporada, dirigiendo el encuentro jugado entre FC Cartagena y CD Eldense (0-1). Desde entonces ha arbitrado 40, con el balance, en general, configurado por 17 victorias del equipo que jugó en casa, diez del visitante y trece empates, destacando que en la pasada Liga pitó dos penaltis, sacó 4,65 tarjetas amarillas de media y mostró cinco rojas.

Segundo a la UDA: El de hoy es el segundo partido que le arbitra al equipo almeriense en Segunda División, tras el disputado en Riazor contra el Dépor, con derrota rojiblanca (3-1). En cuanto al equipo cántabro, es el cuarto en la categoría y sin derrotas en los tres anteriores. En la pasada temporada, lo hizo en el jugado en casa contra la SD Huesca (0-0) y, en la actual, los dos como visitante con Racing Ferrol (1-2) y SD Eibar (2-2).

González Francés en el VAR: El canario Raúl Martín González Francés será hoy su 'ojo avizor' desde la sala VAR, en el que será el vigésimo primer partido de esta temporada para Sesma Espinosa. En los ya arbitrados hubo diez victorias locales, cinco visitantes y cinco empates, habiendo mostrado la media de 5,00 tarjetas amarillas, 'desenfundado' cuatro rojas y resaltando que señaló penalti en doce jugadas.

Hay males que son peores que el resultado y es precisamente eso de lamerse las heridas más de la cuenta, mirar atrás, darle vueltas, quedarse atrapado en lo que pudo ser. El Almería no puede permitirse ese lujo. No ahora. El dolor de Cádiz fue real, pero recrearse en él sólo alarga la caída. El equipo tiene que asumir el golpe, aprender en marcha y volver a mostrarse. Porque en este tramo final, el que se detiene, pierde. Y el que se lamenta, se queda fuera. Y, con los últimos 'movimientos', con cambio de propiedad, no es aconsejable.

El duelo

El equipo llega con secuelas como son las bajas por expulsión que maniatan un poco a Rubi a la hora de activar el once inicial. En los últimos partidos, el técnico indálico dio en la tecla con dos triunfos reales y otro moral que, desafortunadamente, no dio puntos y hasta se los quitó, sufriendo un golpe bajo que rompe prácticamente el flanco izquierdo por las expulsiones de Bruno Langa y Nico Melamed y que provocará las búsqueda de un acompañante de Édgar González en el centro de la zaga.

Podría ser el serbio Aleksandar Radovanovic, titular hasta que Kaiky Fernandes apareció de inicio en las últimas dos semanas. Pero Chumi vuelve a estar disponible después de tres meses entre fisios y recuperadores. Pero el central gallego ha vuelto y se le espera para una zaga en la que Marc Pubill aparecerá en banda diestra y Álex Centelles por la izquierda.

El cuadro rojiblanco sí que tiene la sensación de, por orgullo y necesidad, se juega mucho y, ante la obligación, ser capaz de reaccionar como es obvio y necesario que se haga. Fernando lleva ya algunos partidos que sin aval para quedarse. Del mismo modo, Dion Lopy, un 'témpano' para aguantar con la presión de una tarjeta –lo hizo en Cádiz y lo ha hecho en más partidos–, tiene un socio como Gonzalo Melero, un jugador que se aproxima cada día más al que se espera. Si está bien, marca diferencias de las que se aprovechan los Leo Baptistao, Sergio Arribas y Luis Javier Suárez. Hoy, con el equipo 'cojo' por la ausencia de Melamed, podrían aparecer Álex Pozo, Arnau Puigmal o Lucas Robertone.

El rival

Enfrente un Racing que se caracteriza por un estilo de juego directo y agresivo sin necesidad de dominar la posesión. Basa su fortaleza en una presión alta y compacta, sobre todo en El Sardinero, donde reduce al mínimo los espacios para el rival. Sus delanteros y los mediocentros Aldasoro y Unai Vencedor son claves en esa presión y en las transiciones rápidas. Con balón, el equipo apuesta por el pragmatismo y busca conectar pronto con la línea de mediapuntas, donde brillan Andrés Martín, con libertad total; Pablo Rodríguez, como generador del último pase, e Iñigo Vicente, que llega al área desde segunda línea. Arana, delantero móvil y eficaz, cierra un ataque muy peligroso. También recurre al pase largo desde los centrales como alternativa útil.

Llega a Almería con una baja importante en su defensa. Su lateral derecho titular, el galo Clement Michelin, se perderá el partido por sanción tras acumular cinco tarjetas. Esta situación obliga al técnico a reconfigurar su defensa justo cuando se enfrenta a un rival directo en un momento decisivo de la temporada. Esa ausencia, la de uno de los jugadores más consistentes del equipo, condiciona la preparación del encuentro frente a un Almería muy sólido en su estadio.

Todo apunta a que Marco Sangalli ocupará su lugar, pese a que su perfil es más ofensivo. El jugador ha demostrado capacidad para adaptarse y cumplir en distintas posiciones, aunque su entrada obligará al equipo a ajustar ciertos mecanismos defensivos. Con el objetivo del ascenso directo en juego, el Racing es consciente de que cada detalle cuenta y, aunque pierde a uno de sus fijos, confía en el grupo para afrontar el reto con firmeza.

Mucho en juego

La fiabilidad local contrasta con la irregularidad del Racing a domicilio. Los rojiblancos han dejado de lado una racha de cuatro partidos con empate a ganar los cinco últimos encuentros en el UD Almería Stadium, con 14 goles a favor y sólo tres en contra, además firmando dos puertas a cero. El Racing ha ganado uno de sus últimos siete partidos a domicilio –en el Nuevo Arcángel de Córdoba– con tres derrotas y los mismos empates. Ese tramo lleva 7 goles marcados y 13 encajados.